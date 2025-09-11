La delegación de eurodiputados visitará las islas de Tenerife y Gran Canaria del 15 al 17 de septiembre para analizar los desafíos de la presión migratoria en las islas

Salvamento Marítimo durante un rescate de migrantes. Imagen Europa Press

Una delegación de eurodiputados visitará Canarias para evaluar el impacto de la migración del 15 al 17 de septiembre. La delegación se trasladará a Tenerife y Gran Canaria para analizar los desafíos derivados de la presión migratoria que afecta a los ciudadanos de la región, según informa el Parlamento Europeo.

La delegación, compuesta por seis miembros de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, estará encabezada por su presidente Bogdan Rzońca (ECR, PL) y llegará a Tenerife el lunes 15. Una vez allí, visitarán un centro de primeras llegadas, mantendrán un encuentro con los representantes de la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, y la Agencia de Asilo de la UE. Posteriormente, se reunirán con el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo.

Visita a Gran Canaria el martes 16 de septiembre

El martes 16, la delegación se trasladará a Gran Canaria, donde visitará otro centro de primeras llegadas y mantendrá varios encuentros con representantes de comunidades de migrantes y asociaciones vecinales locales. Los eurodiputados también se reunirán con autoridades judiciales y con el fiscal encargado de los casos de menores no acompañados, así como con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

Por último, el miércoles 17, los eurodiputados visitarán un instituto y escucharán a organizaciones que trabajan en la educación e integración de los menores y, en particular, de menores no acompañados. También tienen previsto reunirse con unidades operativas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como con Cruz Roja y Salvamento Marítimo.