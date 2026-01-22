La joven afectada fue rescatada por un helicóptero del GES tras caer por un sendero en Santiago del Teide, en Tenerife

Una joven de 23 años se encuentra en estado crítico tras sufrir una caída mientras transitaba por un sendero del municipio de Santiago del Teide, en Tenerife. La mujer tuvo que ser rescatada por un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias debido a la dificultad de acceso de la zona.

El incidente se produjo en el sendero de El Bujero. La joven, de origen extranjero, se precipitó de forma accidental a una zona abrupta mientras caminaba junto a otras cuatro personas. El Cecoes 112 recibió la alerta a las 13:09 horas de este jueves.

La reanimación revirtió la situación

Tras el rescate aéreo, la afectada fue trasladada a la helisuperficie de Adeje, donde el personal del Servicio de Urgencias Canario constató que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Las maniobras de reanimación lograron revertir la situación y, una vez estabilizada, fue evacuada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

El helicóptero del GES regresó posteriormente al lugar para rescatar al resto del grupo. Una mujer de 21 años fue atendida por una crisis de ansiedad leve, mientras que las otras tres personas resultaron ilesas. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias.