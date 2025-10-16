El accidente ocurrió en Santa Cruz de Tenerife y la víctima fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

Una mujer de 40 años se encuentra en estado grave tras sufrir un accidente con el patinete eléctrico en el que circulaba. Ocurrió en Santa Cruz de Tenerife, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (1-1-2) del Gobierno de Canarias.

Imagen de archivo

La mujer, grave tras colisionar contra un muro con su patinete

El suceso ocurrió sobre las 16:44 horas en la calle Doctor González Coviella, cuando la mujer colisionó contra un muro por causas que aún se desconocen.

En el momento de ser atendida, la afectada presentaba politraumatismos de carácter grave. Una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) la trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

La Policía Local instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.