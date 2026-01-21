ES NOTICIA

Una nueva borrasca, ‘Ingrid’, podría dejar algún efecto en Canarias los próximos días

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Previsiblemente, los efectos de ‘Ingrid’ podrían afectar especialmente al estado del mar

Teide enero 2026
Panorámica del Teide con el típico «sombrerito».

El Instituto de Meteorología de Portugal ha nombrado ya a la próxima borrasca de alto impacto, la novena, como Ingrid. Una borrasca que podría dejar algún efecto en Canarias especialmente en la situación del mar. Se prevé que Ingrid afecte a Portugal a partir del próximo viernes, 23 de enero.

Ya mañana jueves, la previsión meteorológica apunta a una empeoramiento de la situación en el mar en las islas que se mantendrán al menos jueves y viernes.

La lluvia desaparecerá a partir del sábado por la tarde

No conviene perder de vista el paraguas porque las lluvias débiles seguirán siendo protagonistas en las islas, aunque a partir del sábado por la tarde esas lluvias darán una tregua. Antes, el viernes 23, los restos de un frente frío dejarán alguna llovizna en varios puntos de las islas. Sin embargo, la próxima semana se prevé sin lluvias en el archipiélago.

Victoria Palma nos ha contado en el programa «Buenos Días Canarias» la previsión del tiempo para las próximas horas.

Vídeo RTVC.

