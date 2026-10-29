Una paciente que ve escenas del pasado, otra con una espiritualidad especial y fenómenos paranormales marcan la nueva entrega de ‘El Ambulatorio’

Televisión Canaria ofrece cuatro nuevos capítulos de la serie de humor este viernes 30 de octubre, a las 22:30 horas

Televisión Canaria ofrece cuatro nuevos capítulos de ‘El Ambulatorio’ este viernes 30 de octubre, a partir de las 22:30 horas, con las situaciones más asombrosas. Una paciente que ve escenas del pasado, otra con una espiritualidad especial y distintos fenómenos paranormales marcan la nueva entrega de la serie de humor, que pone a sus personajes en situaciones muy comprometidas.

Como es habitual, Canarias Play ya ha avanzado uno de esos capítulos. En la plataforma digital de contenidos a la carta de televisión Canaria ya se puede seguir el capítulo 21, que se titula ‘Flashback’. En él, el protagonista de la serie, Benito, personaje que interpreta Víctor Hubara, descubre por casualidad que Tomasa, papel que encarna Mari Carmen Sánchez, posee un don extraordinario; es capaz de ver escenas del pasado como si fueran flashbacks de una película. Lejos de asustarse o intentar comprender el fenómeno, Benito empieza a pensar en todas las ventajas que podría obtener de semejante habilidad. Convencido de que tiene entre manos una oportunidad única, decide explotar el talento de Tomasa para su propio beneficio. El problema es que conocer lo que ocurrió en el pasado no siempre resulta tan conveniente como parece.

Fotograma del capítulo 21 de ‘El Ambulatorio’, con Víctor Hubara y Mari Carmen Sánchez en los papeles de Benito y Tomasa.

En el capítulo 12, que lleva por título ‘La Renuncia’, Benito atraviesa una mala racha en la consulta y varios de sus pacientes terminan pagando las consecuencias. Un futbolista de élite ve agravada su lesión tras pasar por sus manos y un cantante famoso pone en peligro su carrera después de que Benito altere su voz. Hundido por sus propios errores y convencido de que ha perdido el rumbo como médico, decide renunciar a su puesto en el ambulatorio. Sin embargo, cuando todo parece perdido, una situación inesperada le da la oportunidad de demostrar que todavía puede salvar una vida y recuperar su lugar.

Las risas de la noche del viernes seguirán aseguradas con más historias disparatadas. En el capítulo 23, titulado ‘Sustitutos’, Carla, la doctora peninsular que interpreta Carmen Ruiz, está cansada de convivir cada día con la mala educación, las malas formas y las actitudes de algunos de sus compañeros. Durante una consulta conoce a una mujer vinculada al mundo espiritual y, a partir de ese momento, todo a su alrededor empieza a cambiar. Las personas con las que trabaja ya no son como las recordaba y el ambiente del ambulatorio se transforma por completo. Lo que en un principio parece una mejora termina haciendo que Carla valore aquello que antes criticaba y comprenda que, a veces, más vale malo conocido que bueno por conocer.

El capítulo 24, con título ‘Última vacuna’, nos emplaza en el ambulatorio más divertido de Canarias en plena campaña de vacunación de la gripe con una larga cola de pacientes esperando ser atendidos. El problema aparece cuando el personal descubre que solo queda una vacuna disponible para todos ellos. La falta de dosis convierte una mañana aparentemente rutinaria en un caos, con discusiones, nervios y todo tipo de situaciones alrededor de quién debería recibir la última vacuna.

La velada cómica llegará a su fin con el capítulo 25, ‘Paranormal’. Una serie de sucesos inexplicables empieza a alterar la rutina del ambulatorio. Algunos pacientes aseguran ver y escuchar la presencia de un antiguo paciente que, antes de marcharse, dejó unos análisis pendientes y parece empeñado en conocer los resultados. Luces que se encienden y apagan solas, objetos que se mueven y otros fenómenos extraños hacen pensar que alguien intenta comunicarse desde el más allá. La única forma de devolver la calma al centro podría ser resolver de una vez por todas aquello que quedó pendiente.

‘El Ambulatorio’, dirigida por el canario David Sainz, ha sido una de las apuestas de la nueva temporada de Televisión Canaria. Desde su estreno, el pasado 25 de septiembre, la comedia de situación ha conseguido el respaldo de la audiencia, que avala el trabajo de la producción de Radiotelevisión Canaria y Videoreport Canarias.