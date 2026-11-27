El derrumbe de la nave industrial en Vecindario afectó a cinco viviendas colindantes cuyas familias han tenido que abandonar por el momento sus inmuebles hasta nuevo aviso

Derrumbe en una antigua nave industrial de Vecindario. Imagen RTVC

Los Bomberos de Gran Canaria del parque de Arinaga intervinieron este viernes por la tarde tras el derrumbe de una antigua nave industrial situada en la calle Maestro Valle, número 24, en Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

El inmueble, que se encontraba en fase de desmonte, sufrió el colapso de sus techos y del forjado, un derrumbe que afectó también a varias viviendas anexas y provocó el desplome de algunas de sus paredes.

Como consecuencia del incidente, un hombre de 73 años quedó atrapado entre los escombros y tuvo que ser rescatado y trasladado posteriormente a un centro hospitalario.

El derrumbe obligó además a evacuar a los residentes de las cinco viviendas afectadas. Los vecinos tuvieron que pasar la noche fuera de sus casas a la espera de que un arquitecto del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana evaluara el estado de los inmuebles y determinara si reúnen las condiciones necesarias para volver.

Una de las vecinas afectadas aseguró, en declaraciones al programa Buenos días Canarias, de Televisión Canaria, que temía que pudiera producirse un accidente de estas características debido a las constantes vibraciones que, según explicó, generaban los trabajos de desmonte en el inmueble.

Algunas de las familias han recurrido a alternativas habitacionales por su cuenta, mientras que el Ayuntamiento, con la colaboración de un hotel, ha conseguido una alternativa para una de las familias de los inmuebles afectados. El Consistorio también ha confirmado para Televisión Canaria que se están llevando a cabo los estudios técnicos pertinentes en las viviendas afectadas para lo antes posible reparar y dar estabilidad a los inmuebles y que las familias puedan regresar.