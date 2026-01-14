El desprendimiento de la roca en Tabaiba Baja causó vertidos al mar y obligó al cierre de las playas, aunque no se registraron daños personales

Una roca de aproximadamente 70 toneladas de peso cayó este miércoles en la zona de Tabaiba Baja, en el municipio de El Rosario, sin causar daños personales, pero sí importantes afecciones en la red municipal de saneamiento, según confirmaron fuentes municipales.

El desprendimiento rompió una tubería y provocó una rotura parcial del sistema de saneamiento, lo que derivó en vertidos al mar y obligó al cierre preventivo de las playas de la zona. La imagen del enorme bloque de piedra sorprendió a los vecinos a primera hora de la mañana.

Bypass provisional

Técnicos y operarios municipales trabajaron durante toda la tarde en la instalación de un bypass provisional para restablecer el servicio y frenar el vertido. La actuación permitió reconducir las aguas residuales de las cinco calles afectadas hacia el colector principal.

Una roca de 70 toneladas cae en Tabaiba Baja y provoca daños en la red de saneamiento. RTVC

Desde el Ayuntamiento confirmaron que el vertido al mar se detuvo y que el servicio de saneamiento se ha restablecido, mientras se mantiene la vigilancia en el entorno y se estudia una solución definitiva para la retirada de la roca y la reparación completa de la infraestructura dañada.