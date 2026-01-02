ES NOTICIA

Una senderista sufre una caída en el cráter de Caldero Hondo, Fuerteventura

La afectada sufrió un traumatismo de carácter moderado y debido a la dificultad del traslado por tierra, se la trasladó en helicóptero hasta el Hospital General de Fuerteventura

Una senderista de 54 años ha resultado herida al sufrir una caída cuando se encontraba en el cráter de Caldero Hondo, dentro del municipio de La Oliva, Fuerteventura, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

La afectada sufrió un traumatismo de carácter moderado y debido a la dificultad del traslado por tierra, se la trasladó en un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) hasta el Hospital General de Fuerteventura Virgen de la Peña.

Por su parte, en el dispositivo desplegado participaron también personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), de la Policía Local, de Protección Civil y bomberos de La Oliva.


