Las caídas provocan que unos 60 pacientes acudan a esta unidad cada año El departamento de Unidad de Lesiones Medulares del Hospital Insular de Gran Canaria es referente en España y cumple este martes su 25º aniversario. Uno de los máximos avances con los que cuenta esta unidad es el exoesqueleto. El perfil que más se repite en este emplazamiento del centro sanitario son jóvenes víctimas de accidentes deportivos o de tráfico. En la actualidad, las caídas son las responsables de que ingresen unos 60 pacientes al año. Salvamento rescata a 42 migrantes en una neumática al sur de Gran Canaria Detienen dos nuevos implicados con el asesinato de Telde en junio

Servicio médico y psicológico

“Tuve un accidente de bicicleta, estaba entrenando para una prueba deportiva, entonces claro, eso te causa un shock, un trauma”, asegura Eduardo Martínez, paciente de Unidad de Lesiones Medulares.

De todas las mejoras que presencia esta unidad, la más valorada sigue siendo el factor humano y el servicio médico y psicológico que presta esta unidad.

La Unidad de Lesiones Medulares del Hospital Insular de Gran Canaria cumple su 25º aniversario. Imagen cedida por el Hospital Insular de Gran Canaria

“Antes para poner un paciente necesitamos cuatro personas para dar dos o tres pasos con mucho esfuerzo. Hoy con el exoesqueleto está un físio y el paciente solo. El recuperar la marcha no es más que repetir movimientos«, afirma José Luis Méndez, jefe de sección.

“Si tú lo puedes hacer de una forma más sencilla, menos costosa, tanto para la persona como para el terapeuta, es bueno”, añade Méndez.

Además del exoesqueleto y el factor humano, los pacientes cuentan con otros avances como las gafas de realidad virtual y la biotecnología.