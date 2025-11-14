El Unión Tetir y el CL Maxorata se enfrentan en el Terrero de la Vega de Tetir, en Puerto del Rosario, un duelo que podrá seguirse en RTVC

Unión Tetir vs CL Maxorata | Un duelo con muchos alicientes

Este fin de semana la lucha canaria vuelve a ser protagonista con un apasionante duelo de máximo interés correspondiente a la Liga Cabildo de Fuerteventura de Primera Categoría, que enfrentará al Unión Tetir y al CL Maxorata.

El encuentro podrá seguirse este sábado 15 de noviembre, en directo a partir de las 20:15 (hora canaria), a través del canal de Deportes de TVC en YouTube, mientras que la reedición televisiva llegará el domingo a las 17:50 (hora canaria) por la TDT en la cita habitual del programa.

Sigue el encuentro en directo.

Regreso de Saúl Jiménez

El choque presenta varios alicientes, empezando por el regreso de Saúl Jiménez al terrero frente a su antiguo equipo tras seis temporadas defendiendo la camisa del Maxorata. El puntal “B” lidera este año el nuevo proyecto deportivo del Unión Tetir, que afronta el encuentro con dos bajas sensibles: el destacado “A” Samuel Torres, lesionado, y Tino Rodríguez, que no podrá participar por sanción.

Por su parte, el CL Maxorata llega con una plantilla profundamente renovada. Su apuesta principal es el puntal “A” Kiren González, fichado para llenar el vacío que deja la marcha de Saúl Jiménez. También destaca la incorporación de Agustín “Tino” Matoso, ex del Unión Antigua, que se suma al equipo sureño como puntal “C”, reforzando una alineación ambiciosa que aspira a ser protagonista esta temporada.

Previa y post

La previa del encuentro contará con el análisis desde el plató de Beatriz García y José Manuel Pitti, quienes desgranarán de manera dinámica y visual las claves del enfrentamiento, los posibles cruces y los puntos fuertes de cada escuadra. La narración correrá a cargo de Willy Rodríguez Calero, con los comentarios técnicos de David Yanes y las entrevistas a pie de terrero de Jorge Benítez.

Por último, tras la luchada, Terrero y Gloria seguirá desde el propio recinto con un completo repaso de la actualidad de las distintas competiciones insulares, incluida la actuación estelar del juvenil Diego Fuentes “El Bombero” en la Primera categoría, un intenso reportaje desde la “bombonera de Santa Rosa de Lima” con el mandador del US Guamasa y un entrenamiento especial junto a la destacada Lorena Mateo del CL Santa Rita, bajo la mirada de Nereida Alonso. No faltarán las secciones habituales: la visión particular de Juan Antonio Cabrera, el “Pollito de la arena”, y el análisis final de Juan Espino Dieppa.