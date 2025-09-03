La Universidad de La Laguna ayuda a detectar falsificaciones

Profesionales de la Universidad de La Laguna colaboran con las autoridades para detectar fraudes con unos equipos que definen la composición del objeto analizado
Un grupo de profesionales de la Universidad de La Laguna, ULL, colabora con las autoridades para detectar fraudes en la moda, el arte o la joyería. Un nuevo equipamiento científico analiza la muestra comprobando cada uno de sus componentes.
El espectrómetro de fotoelectrones permite extraer información cualitativa y cuantitativa de la composición química. Financiado por el Gobierno de Canarias a través del Fondo de Desarrollo de Canarias, FDCAN, y el Cabildo de Tenerife contribuye a resolución de delitos de falsificaciones.
Los profesionales de la ULL realizan estos análisis en el laboratorio del Servicio General de Apoyo a la Investigación, SEGAI. Este espectrógrafo será utilizado por diferentes entidades para sacarle un máximo rendimiento.
Este equipamiento ayudará a resolver fraudes contra la propiedad intelectual. A los cuerpos y seguridad del Estado les permitirá conocer la cantidad de productos falsificados cuando desmantelen una organización dedicada a este tipo de delitos.
Publicaciones científicas
Los diferentes grupos de la Universidad de La Laguna podrán generar más publicaciones científicas. Unos medios con aplicaciones industriales, biomédicas, criminalística forense, arqueología e incluso patrimonio artístico.
El aparato reúne el máximo número posible de técnicas complementarias a las propias del XPS, por lo que puede crecer en el futuro de acuerdo a las necesidades de la Universidad de La Laguna, añadiéndole más complementos. Realiza una fotoemisión de rayos X que excita los electrones internos de la muestra, de tal modo que éstos conforman un espectro que puede ser analizado por el equipo.