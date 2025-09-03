La Universidad de La Laguna ayuda a detectar falsificaciones

Profesionales de la Universidad de La Laguna colaboran con las autoridades para detectar fraudes con unos equipos que definen la composición del objeto analizado

Informa: Clara Morell/Fran Martín.

Un grupo de profesionales de la Universidad de La Laguna, ULL, colabora con las autoridades para detectar fraudes en la moda, el arte o la joyería. Un nuevo equipamiento científico analiza la muestra comprobando cada uno de sus componentes.

El espectrómetro ayuda a detectar fraudes en productos de moda, joyería o arte.

El espectrómetro de fotoelectrones permite extraer información cualitativa y cuantitativa de la composición química. Financiado por el Gobierno de Canarias a través del Fondo de Desarrollo de Canarias, FDCAN, y el Cabildo de Tenerife contribuye a resolución de delitos de falsificaciones.

Los profesionales de la ULL realizan estos análisis en el laboratorio del Servicio General de Apoyo a la Investigación, SEGAI. Este espectrógrafo será utilizado por diferentes entidades para sacarle un máximo rendimiento.

El espectrógrafo está situado en la Sección de Química de la Facultad de Ciencias. ULL

Este equipamiento ayudará a resolver fraudes contra la propiedad intelectual. A los cuerpos y seguridad del Estado les permitirá conocer la cantidad de productos falsificados cuando desmantelen una organización dedicada a este tipo de delitos.

Publicaciones científicas

Los diferentes grupos de la Universidad de La Laguna podrán generar más publicaciones científicas. Unos medios con aplicaciones industriales, biomédicas, criminalística forense, arqueología e incluso patrimonio artístico.

El aparato reúne el máximo número posible de técnicas complementarias a las propias del XPS, por lo que puede crecer en el futuro de acuerdo a las necesidades de la Universidad de La Laguna, añadiéndole más complementos. Realiza una fotoemisión de rayos X que excita los electrones internos de la muestra, de tal modo que éstos conforman un espectro que puede ser analizado por el equipo.