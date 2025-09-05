El próximo curso académico de las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria comenzarán la segunda semana de septiembre con diversos actos de bienvenida

Campus de Guajara. Universidad de La Laguna.

La segunda semana de septiembre comenzará el curso académico en las dos universidades públicas de Canarias. El próximo 8 de septiembre, la Universidad de La Laguna será la primera en dar la bienvenida a los estudiantes.

Cerca de 4.500 alumnos de nuevo ingreso serán recibidos con el festival Hola ULL. El acto comenzará a las 12:00 horas en el parking de la Facultad de Bellas Artes, en el Campus de Guajara.

Una jornada dedicada a facilitar información de la entidad educativa y también, de ocio, con diferentes actividades. Los nuevos estudiantes recibirán una pulsera que le permitirá acceder al festival. El resto podrá acceder con la tarjeta acreditativa.

En esa Jornada de Bienvenida, el equipo directivo de las diferentes facultades y escuelas proporcionará a su alumnado la información básica de los servicios disponibles.

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

El acto de apertura de la ULPGC se celebrará el próximo 17 de septiembre. ULPGC.

Un día más tarde, el 9 de septiembre, comenzarán las clases en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ULPGC.

El acto de apertura del curso académico 2025-2026 se celebrará oficialmente el próximo 17 de septiembre.

El programa del evento dará comienzo con la lectura de un resumen de la Memoria del Curso Académico 2024/2025, a cargo de la Secretaria General, Inmaculada González.

A continuación se harán entrega de tres Medallas de la ULPGC: al profesor y antiguo director de la escuela de Ingenierías Industriales, Juan Antonio Peña; y a las responsables de los Servicios de Personal y de Económico y Financiero, Asunción Morales y Victoria Bueno.

La lección inaugural correrá a cargo de la catedrática de la ULPGC, Teresa Cáceres, bajo el título “¿Están muriendo los canarismos?”

Finalmente, el Acto de Apertura de Curso se cierra oficialmente con el discurso del Rector Lluís Serra y la participación del coro de la ULPGC Schola Cantorum.

Los centros universitarios han comenzado a realizar jornadas de acogida a los nuevos estudiantes universitarios con charlas, visitas y toda la información práctica necesaria para su adaptación a su facultad o escuela.

Las clases de los másteres presenciales comenzarán el 29 de septiembre. Finalmente, los Programas de Doctorado inician la docencia de sus primeros cursos el 15 de octubre, mientras que los estudiantes de segundo curso en adelante lo harán unos días antes, el 1 de octubre.