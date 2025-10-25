Uri Valadão gana su segundo título mundial de bodyboard en el Frontón King

El brasileño Uri Valadão se ha proclamado campeón del mundo de bodyboard 17 años después en el Gran Canaria Frontón King 2025

Uri Valadão con su segundo título mundial de bodyboard en el Gran Canaria Frontón King / EFE

El brasileño Uri Valadão se ha proclamado este sábado campeón del mundo de bodyboard en el Gran Canaria Frontón King 2025. A pesar de caer en cuartos de final ante su compatriota Eder Luciano, los puntos de Valadão en el ránking mundial solamente dejaban a Costes la opción de vencer en la prueba grancanaria para proclamarse campeón del mundo. Pero el francés Pierre-Louis Costes, que necesitaba ganar para arrebatar la corona al ‘rider’ americano, cayó eliminado en semifinales ante Lavernhe, que disputará la final ante el grancanario Lionel Medina.

A sus 40 años, Valadão alza su segundo título mundial de bodyboard tras el conseguido en 2008. En una temporada en la que ha sido el más regular y ha hecho valer su condición de líder del ránking mundial ante los aspirantes Costes, Armide Soliveres, Gabriel Braga y Badr Eddine.

Así le ha ido a los grancanarios en el Frontón King

El grancanario Lionel Medina se disputará la final del Gran Canaria Frontón King ante el francés Amaury Lavernhe. En la otra cara de la moneda se encuentra el otro grancanario Armide Soliveres que perdió sus opciones del título mundial tras caer en los cuartos de final ante Amaury Lavernhe, poco después de la eliminación de Valadão, que le abría la opción de revalidar el trofeo de campeón del mundo si llegaba a la final o se alzaba con el Gran Canaria Frontón King 2025.

En categoría junior, el francés Louka Zaninotto se ha alzado como campeón del mundo de la categoría juvenil tras imponerse al grancanario Alberto Pérez, que abandonó la manga tras una mala caída en una de las primeras olas que intentó.