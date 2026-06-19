El Rocasa ficha a la prometedora extremo Uxue Morentin para reforzar su proyecto de cara a la temporada 2026-2027

Uxue Morentin se suma al proyecto del Rocasa Gran Canaria / Rocasa Gran Canaria

El Rocasa Gran Canaria continúa reforzando su plantilla de cara a la temporada 2026-2027 con la incorporación de la extremo derecho Uxue Morentin, una joven jugadora con una destacada trayectoria en el balonmano nacional y una amplia experiencia en categorías de formación y selecciones territoriales y nacionales.

Formada íntegramente en el Club Anaitasuna, Morentin ha desarrollado toda su carrera deportiva en la entidad navarra, desde categoría benjamín hasta su última temporada.

Durante su etapa de formación participó en numerosos Sectores y Campeonatos de España, consolidándose como una de las jugadoras con mayor proyección de su generación.

Entre sus logros deportivos destacan los ascensos conseguidos con Anaitasuna a División de Honor Plata y posteriormente a División de Honor Oro. Además, formó parte del equipo que logró la tercera posición en División de Honor Plata durante la temporada 2023-2024 y repitió el mismo resultado en División de Honor Oro en la campaña 2024-2025.

Su progresión también le ha llevado a vestir la camiseta de la Selección Navarra, con la que obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) en categoría juvenil.

Destacada experiencia internacional

A nivel internacional, Morentín ha sido convocada por la selección española, participando en el Campeonato de Europa B disputado en Lituania y en el Mundial Juvenil celebrado en Macedonia del Norte, experiencias que han contribuido a su crecimiento deportivo y personal.

La nueva integrante del Rocasa Gran Canaria afronta esta etapa con gran ilusión y motivación, consciente de la importancia que supone formar parte de una de las entidades más laureadas de España.

“Estoy muy ilusionada por la oportunidad de formar parte del nuevo campeón de Liga. Afronto esta nueva etapa con muchas ganas y motivación, ya que supone un paso muy importante en mi carrera deportiva. Llego con muchas ganas de trabajar, de seguir creciendo como jugadora y de aportar todo lo que pueda al equipo”, señala Morentin.

La versátil jugadora destaca además el prestigio de la entidad amarilla y la responsabilidad que supone defender sus colores: “Sé que llego a un club con una gran historia y es un orgullo para mí. Espero adaptarme lo antes posible, aprender de mis compañeras y del cuerpo técnico y ayudar al equipo a alcanzar los objetivos marcados para la próxima temporada”.

La pamplonica asegura que afronta este nuevo reto con ambición y compromiso, convencida de que será una experiencia enriquecedora tanto a nivel deportivo como personal: “Estoy segura de que voy a vivir un año lleno de retos y experiencias muy enriquecedoras tanto dentro como fuera de la pista. Agradezco al club la confianza que me han dado y, sin duda, pondré todo mi esfuerzo y compromiso en cada entrenamiento y cada partido”.

El Rocasa Gran Canaria se hace, para las dos próximas temporadas, con una jugadora con proyección y hambre competitiva que contribuirá a fortalecer el proyecto deportivo de la entidad para la próxima campaña.