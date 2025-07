La mayoría de quienes logran parar lo hacen durante dos o tres semanas, aunque sin desconectar del todo por motivos económicos o de gestión

Trabajadores en una cafetería, en una imagen de archivo. EFE/Ismael Herrero

En pleno verano, muchos trabajadores por cuenta propia no podrán permitirse el lujo de parar. Una encuesta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) revela que uno de cada tres autónomos no se tomará vacaciones este año.

Entre quienes sí lo harán, el 43,7 % descansará entre dos y tres semanas, aunque un 27 % admite que no consigue desconectar completamente. Por sectores, el descanso es más habitual en el transporte (44,6 %), la construcción (43,2 %) y el comercio (33,8 %), mientras que en el turismo apenas alcanza al 10,2 %.

Más del 10 % lleva más de tres años sin vacaciones

El 23,2 % no ha cogido vacaciones en todo el año, y el 12 % lleva más de tres años sin hacerlo. Tener personal a cargo facilita el descanso, aunque más del 42 % no tiene plantilla. El 50,4 % de quienes no veranean dice no poder permitírselo económicamente y otro 37,5 % lo atribuye a la gestión directa de su negocio.

Además, aunque el 62,7 % de los autónomos asegura parar en algún momento del año, un 11,6 % afirma que nunca lo hace. Esta falta de descanso continuado repercute en la salud física y mental del colectivo, que sostiene gran parte del tejido productivo del país.