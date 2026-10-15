Valbuena y Arocha encabezan la lista del PSOE por Santa Cruz de Tenerife y repiten en Las Palmas

Aprobadas las candidaturas por el Comité Regional del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre, con nuevas caras en Santa Cruz de Tenerife y la repetición de los cabezas de lista de 2023 en Las Palmas

Imagen archivo de José Antonio Valbuena

El Comité Regional del PSOE ha acordado este jueves que José Antonio Valbuena y Marta Arocha encabecen la lista al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones por Santa Cruz de Tenerife mientras que Dolores Corujo y Luc André Dioh lo harán por la provincia de Las Palmas.

Fuentes del partido han confirmado a EFE los cabezas de listas por ambas provincias que en el caso de Las Palmas repite candidatura con respecto a los comicios de 2023.

Tras la votación de las listas electorales, está prevista en el Comité Regional la intervención de su secretario general en Canairas, Ángel Víctor Torres.