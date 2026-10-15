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Valbuena y Arocha encabezan la lista del PSOE por Santa Cruz de Tenerife y repiten en Las Palmas

RTVC / EFE
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Aprobadas las candidaturas por el Comité Regional del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre, con nuevas caras en Santa Cruz de Tenerife y la repetición de los cabezas de lista de 2023 en Las Palmas

Imagen archivo de José Antonio Valbuena
Imagen archivo de José Antonio Valbuena

El Comité Regional del PSOE ha acordado este jueves que José Antonio Valbuena y Marta Arocha encabecen la lista al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones por Santa Cruz de Tenerife mientras que Dolores Corujo y Luc André Dioh lo harán por la provincia de Las Palmas.

Fuentes del partido han confirmado a EFE los cabezas de listas por ambas provincias que en el caso de Las Palmas repite candidatura con respecto a los comicios de 2023.

Tras la votación de las listas electorales, está prevista en el Comité Regional la intervención de su secretario general en Canairas, Ángel Víctor Torres.

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