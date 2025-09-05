La Comunitat Valenciana pide transparencia y coordinación ante la falta de datos sobre la distribución de menores migrantes

Valencia pedirá la suspensión cautelar de cualquier norma sobre la distribución de menores migrantes / Imagen EFE

El Gobierno valenciano ha anunciado que solicitará la suspensión cautelar de “cualquier norma que apruebe el Gobierno central” relacionada con la distribución de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha señalado que la Generalitat carece de información sobre estos traslados y ha denunciado la “improvisación” del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según Camarero, esta situación impide a la Comunitat Valenciana conocer “cuál es la previsión o la propuesta respecto a este reparto”.

Desde Madrid, el Gobierno de España ha informado que la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes en la Comunitat Valenciana es de 1.767 plazas. Sin embargo, la polémica surge en torno al reparto de 3.000 menores, en el que, según informan fuentes autonómicas, País Vasco y Cataluña no participarían.