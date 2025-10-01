Cristina Valido, diputada nacional de CC, insiste en la «necesidad» que tiene Canarias de tener un grupo independiente en el Congreso de los Diputados y en el Senado

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. Efe



La diputada de CC en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha admitido este miércoles que espera que, con el tiempo, se cierren heridas y se limen asperezas para llegar a un acuerdo electoral con Primero Canarias. El partido fundado por escindidos de Nueva Canarias y otras agrupaciones.

La diputada de CC, en una rueda de prensa, ha defendido la necesidad que tiene Canarias de tener un grupo independiente en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Por eso considera necesario antes «superar diferencias que en ocasiones son más personales que ideológicas».

«Vamos a dar más tiempo, yo creo que todo es posible, ¿por qué no? Y creo que además Canarias lo necesita y que sería una propuesta de confianza para Canarias», ha aseverado Valido.

Consideró que este posible acuerdo permitiría a los nacionalistas ser mucho más fuertes en sus reivindicaciones, mucho más peso en cada votación y «que se nos tenga en cuenta, que no se nos desprecie y que no se nos menosprecie«.