Cristina Valido, diputada nacional de CC, insiste en la «necesidad» que tiene Canarias de tener un grupo independiente en el Congreso de los Diputados y en el Senado
La diputada de CC en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha admitido este miércoles que espera que, con el tiempo, se cierren heridas y se limen asperezas para llegar a un acuerdo electoral con Primero Canarias. El partido fundado por escindidos de Nueva Canarias y otras agrupaciones.
La diputada de CC, en una rueda de prensa, ha defendido la necesidad que tiene Canarias de tener un grupo independiente en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Por eso considera necesario antes «superar diferencias que en ocasiones son más personales que ideológicas».
«Vamos a dar más tiempo, yo creo que todo es posible, ¿por qué no? Y creo que además Canarias lo necesita y que sería una propuesta de confianza para Canarias», ha aseverado Valido.
Consideró que este posible acuerdo permitiría a los nacionalistas ser mucho más fuertes en sus reivindicaciones, mucho más peso en cada votación y «que se nos tenga en cuenta, que no se nos desprecie y que no se nos menosprecie«.