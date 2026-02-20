Valsequillo recupera el control de ‘La Suelta del Perro Maldito’

El municipio grancanario retoma la organización directa del evento en su 40 aniversario para devolver el protagonismo a los vecinos y reducir los costes municipales

El Ayuntamiento de Valsequillo, en Gran Canaria, ha anunciado un cambio de rumbo en la organización de su evento más emblemático: La Suelta del Perro Maldito. Coincidiendo con la 40 edición del espectáculo, la institución ha decidido que la cita deje de ser una adjudicación a empresas externas. A partir de este año, el consistorio transformará el acto en un proyecto cultural de carácter municipal, diseñado y dirigido directamente por la administración junto a una asamblea abierta a toda la ciudadanía.

Asamblea del Perro Maldito 2026 | Ayuntamiento de Valsequillo

“Nuestro objetivo es que la organización del Perro vuelva a la gente. Queremos que jóvenes, adultos y mayores hagan suya la Suelta del Perro porque este evento es del pueblo. Y en esta vuelta a los orígenes, los vecinos y las comisiones tienen un papel fundamental”, explica Armando Suárez, concejal de Festejos. El edil conoce de primera mano la importancia de este acto, ya que ha participado en él en numerosas ocasiones e incluso ha representado al Perro Maldito en tres ediciones.

Una gestión basada en la participación

Este nuevo modelo de gestión implica que el Ayuntamiento asumirá plenamente la dirección artística, la producción y la ejecución del evento. Con esta medida, el gobierno local busca que el proyecto recupere su esencia original y resalte el valor de la participación colectiva por encima de la comercialización externa.

Para garantizar que el espectáculo pertenezca nuevamente a los vecinos, el Ayuntamiento ha propuesto la creación de diversas comisiones de trabajo mixtas. Estos grupos, formados por personal municipal y voluntarios, gestionarán áreas clave como el guion, el vestuario, la prensa, las infraestructuras, la música y la seguridad. El consistorio solo contratará apoyos técnicos puntuales para tareas de maquillaje o sonido cuando no pueda asumirlos con medios propios, manteniendo siempre la coordinación bajo responsabilidad pública.

Eficiencia y espíritu asambleario

El alcalde del municipio, Juan Carlos Hernández Atta, destaca que esta transformación requiere una mayor implicación de toda la comunidad. Según el regidor, el evento nació de la fuerza del pueblo, pero en los últimos años había perdido esa identidad debido a una organización apresurada. “La Suelta del Perro nació de la participación del pueblo y de su gente. En los últimos años se ha ido perdiendo esa esencia. Se organizaba todo a última hora y los talleres que antes se desarrollaban durante todo el verano, ahora se reducían al mes de septiembre. Nuestro objetivo es recuperar la filosofía de participación del Perro y su espíritu asambleario. Y, además, lo haremos con un coste inferior al de los últimos años”, asegura el alcalde.

Los asistentes a la primera reunión han valorado positivamente este retorno a las raíces. Para mantener vivo el ambiente festivo durante los próximos meses, el Ayuntamiento ha establecido un calendario de reuniones quincenales que permitirá avanzar en los preparativos de forma constante y organizada.

“Queremos que el acto vuelva al pueblo. Que el pueblo lo haga suyo, desde la organización hasta la puesta en escena. Así es como nació la Suelta del Perro Maldito y así debe volver a ser”, concluye Armando Suárez. Esta asamblea inicial marca el punto de partida para que el próximo 28 de septiembre, el Perro Maldito recorra de nuevo las calles de Valsequillo con un espíritu renovado y auténticamente vecinal.