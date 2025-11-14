El conductor de la guagua que estaba fuera de servicio y no llevaba pasajeros en el momento del accidente, está detenido y se investiga un caso por homicidio involuntario

Varias personas han muerto y otras más han resultado heridas este viernes tras un atropello por un autobús en el centro de Estocolmo, informó la Policía sueca, que no ha ofrecido hasta ahora cifras concretas. La guagua estaba fuera de servicio y no llevaba pasajeros en el momento del accidente

Varios muertos y heridos tras ser atropellados por una guagua en Estocolmo. Europa Press.

El conductor del autobús está detenido y se ha abierto un caso por homicidio involuntario, y la Policía no cree que se trate de terrorismo, según la televisión pública SVT.

Otros medios como el digital Expressen apuntan a un posible problema de salud del chófer, que estrelló el autobús contra una parada.

«Varias personas atropelladas por un autobús en Valhallavägen a la altura del Instituto de Tecnología. En el suceso hay tanto personas heridas como muertas«, señala el último comunicado policial.

Fuera de servicio

Según declaró un portavoz de la región de Estocolmo a SVT, hay tres muertos y dos heridos, aunque esa cifra no está confirmada de forma oficial.

De acuerdo con los servicios de emergencias, la guagua estaba fuera de servicio y no llevaba pasajeros en el momento del accidente, que tuvo lugar en el barrio de Östermalm, en el centro de la capital sueca.