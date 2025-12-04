Se buscan medidas urgentes para parar con la plaga

Vecinos y vecinas de la calle de Los Silos, en Santa Cruz de Tenerife, conviven a diario con ratas que aparecen frente a sus viviendas y temen que puedan entrar a sus hogares. Estos ciudadanos ya han denunciado la situación al Ayuntamiento de la capital tinerfeña y esperan nuevas medidas de manera urgente.

Estos animales viven en los jardines municipales de la zona y los vecinos del barrio de La Salud siguen demostrando su preocupación por la situación actual. No es la primera vez que ocurre, ahora además les preocupa que esta plaga se extienda porque han visto crías.

Piden una respuesta definitiva

“Esto es insalubre, mosquitos por las casas, tenemos que tener las puertas cerradas, las ratas ya perdieron el miedo, estamos hablando, están fuera, estamos con las puertas abiertas, las ratas están pasando por el muro”, denuncia Concepción Pérez, vecina de la calle Los Silos.

Vecinos de una calle de Santa Cruz de Tenerife conviven a diario con ratas. Archivo RTVC

El consistorio municipal es consciente del problema vecinal y espera un informe con el que dar una respuesta definitiva a esta problemática. Según comentan los vecinos de la zona, ya se han puesto trampas pero no las suficiente para poder culminar con esta plaga.

“Es imposible ahora mismo tener una tranquilidad en la vivienda y menos caminar por nuestras aceras”, añade Gara Chávez, otras de las vecinas afectadas por esta plaga que altera la tranquilidad de esta zona día a día.