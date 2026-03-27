En el sur de Tenerife, en Granadilla de Abona, una comunidad de vecinos denuncia que los problemas de saneamiento de la zona hacen que la vía pública se llene de aguas fecales

Un grupo de vecinos de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, denuncian los problemas de saneamiento que sufren y que les hacen convivir con fuertes olores y aguas fecales que invaden la vía publica.

Desde el Ayuntamiento aseguran que ya han realizado varias actuaciones en la zona y que el mantenimiento de la fosa corresponde a la comunidad de propietarios

Aguas fecales saliendo del edificio de Granadilla de Abona que denuncia el mal estado de sus tuberías

Incivismo

Las 41 familias que viven en el edificio afectado aseguran que el problema principal proviene del incivismo de algunos vecinos. Cuando se han limpiado las tuberías llevan lleva aguas fecales, pero también juguetes o toallas. Eso, después de las labores de intervención de vecinos y Ayuntamiento.

Se trata de viviendas de protección oficial, algo que no exime a los habitantes de mantener el mantenimiento. Al contrario, es un compromiso que se adquiere al entrar a vivir en ellas.

El Instituto Canario de la Vivienda responde en la misma línea. Es responsabilidad de los vecinos el mantenimiento de este sistema de fosas. Se colocaron hace tres décadas y aún sigue estando vigente su uso. Por su parte, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona informa de que ha llevado a cabo limpiezas continuas pero que el mantenimiento y reparación del pozo corresponde a la comunidad de vecinos.