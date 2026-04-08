Llevan años reclamando soluciones ante el problema de convivencia en Los Cristianos, en el sur de Tenerife, ante el aumento de infraviviendas en la zona

Informa: Redacción Informativos RTVC

Vecinos de Los Cristianos, en el sur de Tenerife, han mostrado su preocupación por el aumento de infraviviendas en la zona. Según denuncian, la situación se ha agravado con el paso del tiempo y aseguran que llevan años reclamando soluciones ante problemas de convivencia que consideran cada vez más difíciles de gestionar. Todo ello, señalan, en un contexto marcado por la dificultad para acceder a una vivienda.

Los residentes describen escenas de insalubridad e inseguridad. Afirman que algunas personas defecan en plena calle, cogen el agua de jardineras y dejan las carreteras llenas de basura, lo que, aseguran, afecta directamente a la calidad de vida del entorno. La parcela, explican, lleva años ocupada y, poco a poco, se ha ido llenando de infraviviendas y caravanas.

Infravivienda en Los Cristianos. Imagen RTVC

Desde el Ayuntamiento de Arona indican que se trata de una propiedad privada y que han intervenido a través de los Servicios Sociales. Por su parte, los ocupantes de estas viviendas sostienen que no disponen de una alternativa habitacional y que su situación responde a la falta de acceso a una vivienda.

Dos realidades que conviven en un mismo espacio y una misma petición a las administraciones públicas: que se adopten soluciones que permitan resolver el problema y mejorar la convivencia en la zona.