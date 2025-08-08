Los vecinos de El Fraile denuncian la falta de agua

El calor y las altas temperaturas aumenta la demanda de agua, un recurso que está faltando en algunas viviendas del núcleo de El Fraile, en Arona

Los vecinos del núcleo de El Fraile, en Arona, denuncian la falta de agua. La población ronda los 10.000 habitantes y desde hace semanas, aseguran, a muchos de ellos no les llega agua o solo a una hora determinada del día.

Los vecinos de El Fraile llevan días con problemas para recibir agua en sus domicilios. RTVC.

Las principales causas, subrayan, el crecimiento desmesurado de viviendas ilegales. Otra causa, podría ser la red de abastecimiento, con poca capacidad, no puede cubrir todas las calles de la localidad.

Rotura en una tubería

Obra de emergencia del ayuntamiento de Arona para arreglar el abastecimiento de agua. Ayto. de Arona.

El Ayuntamiento de Arona ha asegurado que son problemas por una rotura en una tubería en el abastecimiento de agua en El Fraile.

Desde el consistorio, han confirmado la realización de una obra de emergencia con la instalación de casi 3.000 metros de tubería. Dividida en tres tramos se irán poniendo en servicio según vayan finalizando la instalación.

La primera fase comprende 1.120 metros y ya se han colocado 325 metros, el 30 % del tramo. Está previsto que este en funcionamiento durante la segunda quincena de agosto.

Según la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, “esta obra de emergencia está cumpliendo con los plazos previstos. No es solo una mejora técnica, es una mejora en la vida diaria de muchas familias, y estamos trabajando para que los cambios se empiecen a notar cuanto antes.”