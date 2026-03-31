Los vecinos de Las Rosadas denuncian el abandono extremo

Los residentes de este núcleo de Teror exigen soluciones inmediatas ante el peligro de derrumbes y la presencia de roedores

Los vecinos de Las Rosadas, en Teror, entregaron un manifiesto de protesta al Ayuntamiento. Denuncian la inactividad municipal frente al deterioro de sus calles y servicios básicos. La reciente borrasca Therese ha agravado seriamente los problemas de seguridad en toda la zona.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los residentes sufren caminos intransitables y tuberías rotas desde hace casi dos años. Pedro García, vecino del barrio, cuestiona abiertamente la gestión municipal y la falta de respuestas claras. El sentimiento de olvido institucional crece cada día entre todas las familias afectadas.

Otra vecina, Raquel Alonso, expresa un miedo constante por el posible desplome de los muros. La falta de mantenimiento en las estructuras de piedra genera una gran inseguridad. Los vecinos caminan con temor por las vías principales debido al mal estado.

Silvia Giampietro, vecina, alerta sobre el derrumbe de un talud y la ausencia de alcantarillado. Las obras actuales están paralizadas y no ofrecen ninguna solución real al problema. Además, la presencia diaria de ratas supone un grave riesgo para la salud.

La respuesta del consistorio municipal

El Teniente de Alcalde, Sergio Nuez, reconoce la peligrosidad actual de dicho talud. Afirma que la empresa encargada retomará los trabajos de estabilización muy pronto. El Ayuntamiento asegura que trabaja para solucionar las incidencias técnicas de forma progresiva.

Nuez defiende que el consistorio no puede actuar simultáneamente en todos los barrios. Pide comprensión a los vecinos ante los tiempos que maneja la administración pública. La institución vincula la demora a la planificación general de las obras municipales.

Sin embargo, los afectados consideran que las explicaciones llegan demasiado tarde tras mucha espera. Critican que los problemas persistan sin cambios significativos durante los últimos dos años. La paciencia de la comunidad ha llegado a su límite esta semana.

Dignidad frente a los privilegios

El colectivo vecinal aclara que sus peticiones solo buscan garantizar una vida digna. No solicitan tratos de favor ni inversiones desmesuradas para su pequeño barrio. Simplemente exigen los servicios básicos que cualquier ciudadano merece recibir del Ayuntamiento.

La borrasca Therese ha evidenciado la fragilidad de las infraestructuras en Las Rosadas. Las lluvias intensas han empeorado las grietas y los problemas de las canalizaciones. Los vecinos mantendrán su lucha hasta conseguir un compromiso firme por escrito.