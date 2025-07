Baldosas levantadas o falta de barandillas son algunos de los errores que provocan las quejas de los ciudadanos

Los vecinos de Ojos de Garza, en Telde, Gran Canaria, denuncian el mal estado de su playa tras asegurar que el paseo no está acondicionado, lo que supone un peligro tanto para los residentes como para los bañistas.

Desde hace varios años, estos vecinos piden al Ayuntamiento de Telde que repare la avenida de esta zona donde se pueden visualizar baldosas levantadas, falta de barandillas y un acceso a la playa totalmente inhabilitado.

Reclaman mejoras

«La playa no está en condiciones. Hay padres con hijos de 29 años que no pueden ni siquiera caminar hacia la playa. No pedimos obra nueva, lo que pedimos es que arreglen lo que se estropeo», asegura Miguel Cazada, vecino de Ojos de Garza a RTVC.

Cazada es uno de los vecinos que denuncian lo que consideran un abandono al pueblo. Por otro lado, este abandono se escenifica con las malas condiciones de las infraestructuras junto a la escasa vigilancia que existe en la zona, donde solicitan una ampliación del horario de socorrismo.

«En las demás playas del municipio, toda la semana tienen un socorrista mientras que aquí, en Ojos de Garza, solo viene tres veces por semana, sábados, domingo y algún viernes si se apura», añade este vecino angustiado por la situación actual de la playa.