Vecinos de La Orotava denuncian la falta aceras para peatones

La carencia de aceras o arcenes dificulta el tránsito de los vecinos de la carretera TF-21 a la altura del municipio de La Orotava

Informa: Nerea de Ara.

Los vecinos de la carretera TF-21 a la altura del municipio de La Orotava denuncian la falta de aceras para transitar con seguridad.

La falta de aceras para peatones dificulta el tránsito por esta parte de La Orotava.

Piden aceras o arcenes para los peatones ante el peligro que representan los vehículos. Algunos vecinos se han movilizado colocando carteles de protesta en los balcones de sus casas. Solicitan mejoras en la carretera y obras para ampliar el arcén.

Peligro para los peatones

Uno de los tramos más complicados es el que va desde la zona de La Quiquirá hasta Las Cuevas. Los peatones se ven obligados a invadir la calzada, en un tramo de 10 metros, al carecer de espacio para caminar. En este caso, aseguran, «muchas veces son los coches los que tienen que pararse o separarse para que nosotros podamos pasar».

El ayuntamiento de La Orotava asegura que ha elaborado un proyecto de obras para ensanchar la calzada. Durante dos años han estado elaborando un plan de acción. En el año 2026 han previsto la ejecución con cambios importantes en esa parte de la carretera insular.