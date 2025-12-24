Un vehículo en llamas provoca cortes en una carretera de Lanzarote

Los bomberos han conseguido extinguir el fuego y ha vuelto a estar operativa la vía

Un vehículo ardió en su totalidad este miércoles en la LZ-207, vía en el municipio lanzaroteño de Haría, y provocó el corte de la carretera hasta la extinción del fuego. El conductor no se encontraba en la zona cuando los servicios se desplazaron hasta el lugar.

Un vehículo en llamas provoca el corte de una carretera en Haría/ Imagen cedida por Bomberos de Lanzarote

Los Bomberos de Lanzarote acudieron a la zona tras recibir la alerta del CECOES-112 por un posible accidente de tráfico que resulto posteriormente en el vehículo incendiado. El personal procedió a la extinción de las llamas utilizando agua pulverizada y espuma.

Una vez extinguido el fuego y comprobada la seguridad del área, los bomberos retiraron el vehículo de la calzada para restablecer la operatividad de la vía.

En el lugar también se encontraban presentes la Guardia Civil y la Policía Local, quienes colaboraron en las labores de atención al incidente.