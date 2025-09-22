ES NOTICIA

Un velero encalla en la costa de Los Cocoteros, en Lanzarote, sin heridos

El accidente se produjo tras tener por problemas con el timón del velero, de 13 metros de eslora, y sus dos tripulantes están a salvo

Un velero de aproximadamente 13 metros de eslora encalla en la madrugada de este lunes en la costa de la playa de Los Cocoteros, en el municipio Teguise en Lanzarote. A bordo viajaban dos tripulantes españoles que lograron salir de la embarcación por sus propios y sin sufrir heridas.

Según el patrón, el accidente se produjo tras tener por problemas con el timón de la embarcación de 13 metros de eslora.

La embarcación, construida de metal, se encuentra entera y de momento no presenta ningún tipo de fuga. Esta mañana se realizaban los trabajos de seguridad. Ahora se estudia la manera de reflotarlo y retirarlo de la zona.

