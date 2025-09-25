ES NOTICIA

Venezuela sufre un terremoto de magnitud 6 al oeste del país

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

El terremoto se ha sentido en la capital de Venezuela, Caracas, sin que aún se sepa si hay víctimas o daños materiales

Terremoto Venezuela
Venezuela sufre un terremoto de magnitud 6 al oeste del país. Agencias

Una serie de terremotos, entre ellos uno de magnitud 6 en la escala abierta de Richter, han sacudido durante las últimas horas el oeste de Venezuela, dejándose notar en la capital, Caracas, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales en el país.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ha indicado que el mayor seísmo, de magnitud 6, ha tenido su epicentro 45 kilómetros al este de Bachaquero, con el hipocentro a 16,4 kilómetros de profundidad.

Sucesión de otros terremotos de entre 4 y 5,3

Este terremoto ha estado precedido y seguido por otros de magnitud entre 4 y 5,3 en la escala abierta de Richter, según el organismo, tras lo que residentes de Caracas y estados como los de Aragua, Carabobo, Táchira, Zulia y Lara han informado sobre su impacto, según ha recogido la agencia estatal venezolana de noticias, AVN.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha indicado en su página web que el principal terremoto ha tenido una magnitud de 6,3 en la escala abierta de Richter, seguido por otro de magnitud 5,8, todos ellos con epicentro cerca de Bachaquero, en el estado de Zulia.

