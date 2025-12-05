La venta de turismos usados cae un 13,7 % en noviembre en Canarias

Santa Cruz de Tenerife registró la mayor caída de las dos provincias

La venta de vehículos de ocasión descendió en noviembre un 10,9 % en Canarias, con 9.652 unidades transferidas, y la de los turismos registró un «desplome», al bajar un 13,7 %, con 7.437 compras.

La venta de turismos usados cayó un 13,7 % en noviembre en Canarias. Archivo RTVC

Así lo anunció este viernes en un comunicado la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove), que señaló que Santa Cruz de Tenerife «padece la mayor caída» de las dos provincias canarias, con casi un 20 % de descenso.

En la media nacional, el mercado de usados «pincha» en noviembre, apunta Ancove, ya que en ese mes se vendieron 218.165 vehículos (turismos y comerciales ligeros), un 1,7 % menos que en noviembre de 2024.

Aumento autonómico durante el año

Las furgonetas comerciales registraron un aumento de ventas en el mes, solo se producen descensos en el segmento de 3 a 5 años y en los más antiguos que superan la década de vida.

La mayor subida se registra en los segmentos de 1 a 2 años y de 2 a 3 años, lo que aporta también un «rejuvenecimiento» al parque de las furgonetas.

En lo que va de año se han transferido 114.423 vehículos de segunda mano, lo que supone un 1,5 % más que hace un año en el archipiélago.

Por otro lado, los turismos acumulan 90.109, por lo que suben un 1,4 %, y 24.314 furgonetas, con un alza del 1,8 %.