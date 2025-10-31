Este viernes arrancó la lectura del veredicto del jurado, que considera probado que el hombre apuñaló hasta en seis ocasiones a una de las víctimas

Informa. Redacción Servicios Informativos RTVC.

Este viernes ha tenido lugar el veredicto, en el caso del hombre y la mujer que han sido acusados de haber asaltado una vivienda en Guía, en Gran Canaria. Y además, haber intentado matar al matrimonio que vivía en ella.



A última hora de la mañana arrancó la lectura del veredicto del jurado, que considera probado que el hombre apuñaló hasta en seis ocasiones a una de las víctimas y que intentó prender fuego a la vivienda sabiendo que ellos se encontraban en el interior y no podrían salir. La fiscalía solicita para el hombre 24 años de cárcel y 14 para la mujer.

Los hechos, que ocurrieron en la calle Diseminado Ingenio Blanco, en el municipio grancanario de Santa María de Guía, son constitutivos de presuntos delitos de tentativa de homicidio, daños y allanamiento de morada.