El CV Guaguas continúa su preparación de pretemporada ante el Vero Volley Monza antes de disputar el próximo fin de semana la Copa Ibérica en el Gran Canaria Arena

El CV Guaguas afronta este martes a las 18:00 horas un nuevo partido de preparación antes de iniciar oficialmente la temporada. El conjunto grancanario se medirá al Vero Volley Monza italiano en el Parc Esportiu Llobregat de Barcelona, en una prueba que servirá al técnico Sergio Miguel Camarero para ultimar la puesta a punto de su plantilla antes de afrontar el primer título del curso.

El encuentro, por el 70º aniversario Federación Catalana de Voleibol y 50º aniversario del CV Guaguas, tendrá además un componente especial para el conjunto isleño, ya que el Monza fue precisamente el verdugo del CV Guaguas en la edición 2022 en la CEV Cup. El equipo italiano se impuso en los cuartos de final de la competición europea y puso fin al recorrido continental del conjunto grancanario, por lo que el duelo de este martes supone también una oportunidad para volver a medirse a uno de los rivales de mayor nivel del voleibol europeo.

El Guaguas llega a esta prueba de pretemporada con el objetivo de adquirir ritmo competitivo y terminar de ajustar los mecanismos de un equipo que volverá a afrontar una campaña con grandes aspiraciones tanto en España como en Europa.

Jugadores y técnico del CV Guaguas durante un partido. Imagen CV Guaguas

Copa Ibérica

Y es que apenas unos días después llegará la competición oficial. El Gran Canaria Arena será el escenario, los próximos 10 y 11 de octubre, de la Copa Ibérica, primer título de la temporada y una cita que reunirá a cuatro de los principales equipos de España y Portugal.

El CV Guaguas debutará el sábado 10 de octubre en las semifinales ante el Benfica portugués. En la otra semifinal se enfrentarán el CV Melilla y el Sporting de Lisboa. Los vencedores de ambos encuentros se disputarán el domingo el título en el Gran Canaria Arena.

Dónde ver el partido

El partido entre el CV Guaguas y el Vero Volley Monza podrá seguirse en directo en la plataforma Canarias Play, en el portal www.rtvc.es, en el canal de Deportes de Televisión Canaria en YouTube.