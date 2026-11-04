El equipo lagunero se impuso en la ida de los 1/32 de final al Maccabi Haifa (1/3) en el Pablos Abril. Este jueves se decidirá la eliminatoria

Una carta de presentación inmejorable en la vuelta a Europa, junto a una afición incondicional. El Tenerife Libby’s La Laguna impuso su ley, el pasado martes, en el choque de ida de los 1/32 de final ante Maccabi XT Haifa (1/3) para tomar ventaja en la eliminatoria.

El conjunto israelí arrancó con mejores sensaciones, marcando la primera diferencia en el luminoso (4-1). Un marcador que fue un espejismo, ya que pronto el Tenerife Libby’s La Laguna empezó a ir a más, igualando fuerzas y marcando terreno en el recinto de Taco.

Después de un intercambio de golpes (8-8), el Tenerife Libby’s La Laguna puso la directa y se convirtió en un torbellino sobre el Pablos Abril. Las pupilas dirigidas por Ricardo Lemos encontraron soluciones tanto en sus jugadas de ataque como en el bloqueo. Joki y Fortuna castigaban desde la esquina, con Soto y Carla haciéndose fuertes en la red. Así, el CV Haris encaminó el primer parcial con un intervalo de 11-0 (11-22). Con un gran servicio directo, Sullie Sundara finiquitó el primer set (12-25).

Dominio alterno

Dominio alterno durante los primeros compases del segundo juego, ya que Haris sumó la primera secuencia (2-0), que fue respondida de inmediato por Maccabi Haifa (2-4). A partir de entonces, el Tenerife Libby’s La Laguna volvió a tomar el control del partido, siendo una máquina perfectamente engrasada en defensa y ataque, con un 0-8 de parcial (4-10). Las blanquiazules no mostraban fisuras ante un Maccabi XT Haifa que no podía parar la versatilidad ofensiva de las tinerfeñas. Sullie Sundara y Neea-Maria Joki fueron intercambiándose el testigo de la responsabilidad, cerrándolo Antonela Fortuna desde zona 2 (25-17) para acercar un poco más el triunfo.

Tuvo que remar a contracorriente el Tenerife Libby’s La Laguna durante la tercera manga, ya que el elenco dirigido por Ivan Petkov tomó la iniciativa desde el principio. De hecho, Ricardo Lemos tuvo que pedir tiempo muerto para frenar la inercia (16-9). Esa pausa reestructuró a las laguneras en su sistema, volviendo a recuperar su mejor versión para meterse a tiempo, lideradas por la eficacia de Sullie Sundara y de Carla Jiménez en la red (17-16).

Peligro de un set

Así, Maccabi XT Haifa vio peligrar un set que tenía encaminado y, fruto de los nervios, cometió errores no forzados. La receptora canadiense del CV Haris seguía a lo suyo, sentenciando en cada ataque. De hecho, las tinerfeñas tuvieron punto de partido (23-24), pero la escuadra israelí resistió y logró llevarse una manga sumamente disputada (26-24), con Yunieska Batista y Madeleine Whittington como principales bazas ofensivas.

Con el firme objetivo de no jugárselo en el tie-break, el Tenerife Libby’s La Laguna buscó de todas las maneras cerrar a su favor el duelo en el cuarto juego. Pero de nuevo, el Maccabi XT Haifa aprovechaba la tendencia positiva para sumar las primeras rentas (6-2), forzando la pausa de Lemos.

Mantuvo la calma el bloque lagunero y encontró recompensa. Otra vez, Sullie Sundara asumió galones para castigar a la defensa israelí, con Joki y Fortuna ganando créditos para dar la vuelta al luminoso (11-12). Justo en esta fase, Ivan Petkov recurrió al tiempo muerto para reorganizar a su equipo, pero el Tenerife Libby’s La Laguna se mostró imparable hasta el final, tomando la delantera en la eliminatoria (17-25).

Un punto de partida positivo que permite tener un buen colchón para el encuentro de vuelta, que tendrá lugar en dos días. Sin resuello, la CEV Challenge Cup vuelve este jueves al Pablos Abril (18.00 horas) para decidir al vencedor.