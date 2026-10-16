El conjunto amarillo visita este sábado, a las 19:00 horas, el pabellón García San Román para medirse al recién ascendido SUAC Canarias

El CV Guaguas Las Palmas inicia este sábado su camino en la Superliga Masculina con un derbi grancanario frente al SUAC Canarias, recién ascendido a la máxima categoría del voleibol español. El encuentro se disputará a las 19:00 horas en el pabellón García San Román. El conjunto amarillo buscará comenzar la temporada con una victoria. Sobre todo, tras caer ante el Sporting de Lisboa en la final de la Copa Ibérica, celebrada en el Gran Canaria Arena.

Imagen de archivo. CV Guaguas

El equipo dirigido por Sergio Miguel Camarero afronta el estreno liguero con ambición. También, con la conciencia de que deberá mantener un alto nivel competitivo desde el primer encuentro. El técnico grancanario espera una Superliga exigente, con equipos cada vez más reforzados y un margen de error reducido.

Camarero advierte de una temporada muy exigente

El entrenador del Guaguas considera que el nivel de la competición ha aumentado en las últimas temporadas y que la igualdad marcará buena parte del campeonato. «Se espera una liga muy fuerte. Cada año se refuerzan mejor los equipos y el nivel aumenta. Habrá rivales duros y cada partido será una batalla», señala.

Camarero insiste en la importancia de mantener la concentración desde el inicio para afrontar con garantías los retos de una temporada en la que la regularidad y el rendimiento colectivo serán determinantes. El preparador confía en las posibilidades de su plantilla y espera que el equipo muestre su mejor versión desde la primera jornada.

Un derbi con la motivación del recién ascendido

El técnico amarillo también destaca la dificultad de un estreno ante un rival que afrontará el encuentro con la motivación de medirse a uno de los principales aspirantes al título. «Empezamos la liga contra el SUAC Canarias, en un derbi de la isla y ante un recién ascendido que tendrá la ilusión de ganarnos. Estamos preparando el partido en el García San Román con muchas ganas. Vamos a ver una buena Superliga y el sábado queremos dar el primer paso en este derbi», afirma.

El Guaguas buscará imponer su experiencia y comenzar con buen pie una nueva campaña. Mientras, que el SUAC Canarias tratará de aprovechar el factor emocional del derbi para competir ante su público y dar la sorpresa frente al vigente referente del voleibol grancanario.

Las plantillas de ambos equipos

CV Guaguas Las Palmas

Nico Bruno (1), Paquillo Fernández (5), Walla Souza (6), Io De Amo (7), Unai Larrañaga (8), Jorge Almansa (10), Mojtaba Mirzajanpour (12), Tomas Rousseaux (14), Elio Montesdeoca (15), Mikko Räsänen (16), Xavi Folguera (17), Martín Ramos (18), Miki Fornés (21) y Alireza Farahani (66).

Entrenador: Sergio Miguel Camarero.

SUAC Canarias

Agustín Ojuez (2), Yadrián Escobar (3), Hugo Suárez (4), Jorge Anane (5), Johan Tabares (6), Víctor Ramírez (8), Alfredo Zequeira (9), Rodrigo Gallardo (10), Mathias Corzo (12), Luis Carlos Duverger (14), Isaac Valiño (16), Tomás Rodríguez (18), Mikael Moraes (22) y Marc Carretero (99).

Entrenador: Juan Cobucci.