Se trata de una finca rústica con Protección Agrícola y entre los residuos se han encontrado sustancias que podrían ser contaminantes y peligrosas como el amianto

La Policía Autonómica – Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha localizado un vertedero ilegal en una finca de Tenerife en la que se habían acumulado aproximadamente 8.000 metros cúbicos de residuos. La investigación ha sido realizada por el Grupo de Protección Medioambiental y Patrimonio Cultural, a través de la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa (UVIA), que ha instruido las primeras diligencias contra el propietario de la parcela por presuntos delitos continuados contra los recursos naturales y la ordenación del territorio.

Operativo de la Policía Canaria en una finca de Tenerife utilizada como vertedero ilegal. – POLICÍA CANARIA

Suelo rústico de Protección Agrícola

El vertedero se encuentra en una parcela de unos 4.000 metros cuadrados clasificada como Suelo Rústico de Protección Agrícola.

Los agentes comprobaron que en el terreno se habían realizado vertidos durante un periodo prolongado de tiempo y sin autorización administrativa, ya que este tipo de actividad no está permitida por su clasificación como suelo rústico de protección agrícola, detalla la Policía Canaria en una nota.

Durante las inspecciones, la Policía Autonómica encontró grandes cantidades de residuos sólidos urbanos y de construcción y demolición, además de neumáticos, enseres, cableado eléctrico, envases y botes de pintura. Algunos de estos materiales, incluso, pueden contener sustancias contaminantes.

Los agentes también encontraron señales de quemas de residuos realizadas directamente sobre el terreno y al aire libre.

Amianto

Entre los residuos acumulados se localizaron además restos dispersos de amianto, también conocido como asbesto, que estaban soterrados entre otros materiales, un residuo especialmente peligroso por los riesgos que puede generar la liberación de sus fibras, por lo que su presencia agrava el impacto ambiental y sanitario detectado en la finca.

La acumulación de miles de metros cúbicos de residuos, junto con la presencia de materiales potencialmente contaminantes y las evidencias de quemas, ha provocado una alteración importante de las condiciones del terreno.