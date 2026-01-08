El comisionista del caso Koldo admite los hechos pero exige una reducción de condena por su ayuda judicial

El empresario Víctor de Aldama admite todos los delitos imputados por la Fiscalía. El presunto comisionista de la trama Koldo solicita ahora una rebaja en su pena de prisión. La petición surge tras presentar su escrito de defensa ante el Tribunal Supremo. Aldama espera un juicio inminente junto al exministro José Luis Ábalos y Koldo García.

Víctor de Aldama en una imagen de archivo | Isaac Buj / Europa Press

La Fiscalía pide actualmente siete años de cárcel para el empresario. Esta cifra contrasta con los 24 años solicitados para el exministro Ábalos. Aldama se confiesa responsable en concepto de autor de varios delitos graves. La lista incluye organización criminal, cohecho y el uso de información privilegiada durante la pandemia.

Colaboración proactiva y revelación de comisiones

El acusado fundamenta su petición en una colaboración proactiva con la Justicia. Según su escrito, esta actitud permitió impulsar y ampliar la investigación judicial. Su ayuda incluye evidencias documentales y varias declaraciones que confiesan los hechos criminales. El empresario entiende que su confesión debe considerarse como una atenuante muy cualificada.

Aldama acepta íntegramente el relato de hechos presentado por el Ministerio Público. El escrito confirma que el empresario efectuó pagos al exministro y a su asesor. Estos sobornos buscaban facilitar la obtención de contratos públicos de mascarillas. También servían para agilizar gestiones en diversos departamentos de la Administración General del Estado.

El reparto del dinero y el sector de hidrocarburos

El empresario recibió 53 millones de euros por los contratos de suministros médicos. De esa cantidad, Aldama devengó una comisión aproximada del 10 %. El reparto del beneficio incluyó pagos millonarios a los otros principales implicados. Ábalos habría recibido dos millones de euros y Koldo García otros 500.000 euros.

Aldama admite que aprovechó su influencia sobre los cargos públicos mediante pagos continuados. El empresario consiguió adjudicaciones beneficiosas para sí mismo y para terceras personas interesadas. No obstante, el acusado intenta desvincularse de la estructura de Villafuel. Aldama asegura que solo realizó labores de intermediación para obtener licencias de hidrocarburos.

El investigado sostiene que mantuvo relaciones comerciales con diversas comercializadoras. Su labor en este sector se limitó a contratos de prestación de servicios profesionales. El escrito de defensa subraya que nunca integró la organización interna de la empresa Villafuel. Ahora la autoridad judicial deberá decidir si concede la rebaja de dos grados solicitada.