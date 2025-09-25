Víctor Manuel visita Gran Canaria después de 7 años

El cantante Víctor Manuel es el primer artista confirmado en la 20º edición de Festival Mar Abierto y ya se pueden comprar las entradas

Festival Mar Abierto confirmó este jueves a Víctor Manuel como primer artista de su próxima edición. El festival de ciclo estrena la programación de su 20 edición por todo lo alto con la actuación en el Auditorio Alfredo Kraus del cantautor asturiano el próximo 8 de noviembre de 2026. Pero las entradas salen a la venta el próximo martes 30 de septiembre.

Víctor Manuel, primer artista confirmado en la 20º edición de Festival Mar Abierto

Tras 7 años de espera, Víctor Manuel vuelve con nuevo álbum a Canarias

Siete años después de su último trabajo, ‘Casi nada está en su sitio’ (2018), vuelve a las islas a presentar nuevo álbum, del que ya ha lanzado su primer single, ‘Solo a solas conmigo’.

Con arreglos y producción de su hijo, David San José, este primer single de su nuevo álbum ofrece una carta de presentación que quiere ser una llamada de atención para lo que está por llegar, con nuevas canciones, alguna colaboración y una creatividad que se mantiene intacta en Víctor Manuel tras 60 años de carrera.

20 años del Festival Mar Abierto

El director de Mar Abierto Producciones, quien está detrás del Festival Mar Abierto, Jairo Núñez, asegura que «celebrar 20 años del Festival Mar Abierto es para nosotros un momento de profunda emoción y orgullo. Tener la oportunidad de contar en nuestra vigésima edición con Víctor Manuel no es casualidad: su música es historia viva, memoria y sentimiento, y representa la esencia de lo que queremos transmitir. Es un privilegio traerlo de nuevo a nuestras islas para que comparta con nosotros su nuevo trabajo y esa energía única que convierte cada canción en un viaje íntimo. Este aniversario no solo es una celebración, es también un compromiso renovado con la cultura, la música y el alma de Canarias.»

Las entradas estarán disponibles a partir del martes, 30 de septiembre, a las 12:00 horas, en el este enlace.