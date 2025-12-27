Vidorreta ha indicado que el Gran Canaria tendrá “una motivación adicional” para intentar romper esa dinámica

El entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, ha asegurado este sábado que su equipo no se relajará en el derbi canario ante el Dreamland Gran Canaria, pese a la racha favorable de los aurinegros en los últimos años, y ha señalado que el conjunto afronta el partido con el objetivo de mantener el nivel competitivo mostrado en las últimas jornadas.

En la imagen, el entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorrecta.

Partidos en competición

El técnico, en la rueda de prensa previa al choque, ha indicado que el Gran Canaria tendrá “una motivación adicional” para intentar romper esa dinámica, aunque ha recalcado que el Tenerife no afronta el encuentro “con exceso de confianza”.

“Ya son muchos años ganando partidos en competición oficial al Granca y el equipo nunca se ha relajado. Tengo claro que mañana tampoco se va a relajar”, ha dicho Vidorreta.

Buenas condiciones

El técnico ha señalado que el equipo llega al partido en buenas condiciones tras las victorias logradas en Lugo y Girona, que ha calificado de “importantes”, y ha apuntado que, en líneas generales, la plantilla se encuentra “en muy buena condición” para el encuentro.

En el apartado físico, ha explicado que Jaime Fernández ha ido incrementando progresivamente su carga de trabajo tras varios días de entrenamiento limitado y que intentará que pueda integrarse más en la dinámica del grupo, siempre que no se produzcan molestias.

Asimismo, ha indicado que Fran Guerra y Marcelinho Huertas arrastran pequeñas molestias, aunque no les impiden trabajar con normalidad, y ha añadido que Joan Sastre ha mejorado notablemente tras superar un proceso vírico que le afectó en semanas anteriores, por lo que ya se encuentra en buenas condiciones.

Sobre el rival, el entrenador aurinegro ha apuntado que el Gran Canaria mantiene una columna vertebral de jugadores que se ha sostenido en el tiempo, a pesar de algunos cambios en la plantilla, y ha comentado la importancia de controlar a los principales referentes ofensivos del conjunto amarillo, como Wong, Brussino y Mike Tobey, máximos anotadores, sin descuidar al resto del equipo.

Vidorreta ha analizado también la trayectoria reciente del Gran Canaria en la Liga Endesa, donde ha señalado que ha competido bien en varios encuentros y se mantiene en una zona “tranquila”, aunque posiblemente “no tan buena como podrían aspirar”.

Salida no prevista

En relación con la planificación deportiva, el técnico ha confirmado que el club se mantiene atento al mercado para cubrir la salida no prevista de Kostas Kostadinov, aunque ha aclarado que no existe una urgencia inmediata debido a la actual rotación interior del equipo.

No obstante, ha reconocido que la necesidad podría aumentar de cara al regreso de la Champions, especialmente si surgen problemas físicos, y ha apuntado que la incorporación de un jugador de cupo sería “mucho mejor”.

Por último, Vidorreta ha valorado la evolución de Wesley Van Beck, a quien ha definido como un jugador con “energía positiva”, y ha destacado su mejora en el apartado anotador tanto en los partidos como en los entrenamientos, especialmente tras su actuación en Girona.