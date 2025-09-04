El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife repondrá las áreas afectadas y solventará los desperfectos antes de finalizar el año

Santa Cruz de Tenerife intensificará la vigilancia en la zona de Los Charcos de Valleseco ante el incremento de vandalismo en la zona, con una mayor presencia de la Policía Local que irá acompañada de la reposición de todos los desperfectos ocasionados por los vándalos en las últimas semanas.

Así lo indicó este jueves el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, durante la visita a la zona de baño acompañado por el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife; la concejala del Seguridad y del distrito Anaga, Gladis de León, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez, junto a técnicos del área.

Bermúdez destacó que “hemos comprobado in situ» los daños ocasionados en Los Charcos por el vandalismo, «por quienes no respetan un espacio público que es de todos, por lo que vamos a reforzare la vigilancia y reponer todo lo que se ha roto y lo haremos antes de diciembre de este año” y añadió que “además, la Policía Local cuenta ya con instrucciones claras para sancionar a todas aquellas personas que no cumplan con las normas de uso”.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (c), y ediles visitaron Los Charcos. Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife.

Materiales más resistentes

Por su parte, Tarife subrayó que van «a reponer ciertas zonas de este espacio utilizando materiales más resistentes para garantizar que duren en el tiempo, como barandillas, que se reemplazarán por otras de acero, así como el suelo de las duchas, que se mejorará” y agregó que “aún estamos cuantificando el coste de esta reposición, pero nos comprometemos a llevarla a cabo antes de que acabe el año”.

Gladis de León detalló que “además de reponer lo dañado, vamos a reforzar la seguridad y la vigilancia en la zona, ya que pretendemos proteger a quienes sí respetan este espacio, que vienen aquí a pasar un día de baño en familia o con amigos y a disfrutar de un entorno que hemos recuperado para la ciudad”.