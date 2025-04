Este fin de semana se celebra el VIII Congreso Nacional de CC en Gran Canaria bajo el lema ‘Canarias Unida’

David Toledo, secretario de Organización de CC.

El secretario de Organización de Coalición Canaria (CC), David Toledo, ha hecho un llamamiento a ampliar la base nacionalista de las islas en Madrid para tener una posición de fuerza que agilice las soluciones a los problemas del archipiélago.

Así lo ha dicho este sábado en unas declaraciones a los medios de comunicación con motivo del VIII Congreso Nacional de CC que se celebra este fin de semana en Gran Canaria bajo el lema ‘Canarias Unida’ y que reelegirá a Fernando Clavijo como secretario general al ser el único que ha presentado candidatura.

Voz en Madrid

Cuestionado sobre si se necesita tener una voz en Madrid para afrontar los problemas canarios, Toledo hizo especial hincapié en que la voz «ya está ahí», en relación a la diputada Cristina Valido.

«La voz ya está ahí –aseveró–. La voz es la de Coalición Canaria, la de los nacionalistas canarios. Lo que se necesita es tener más voces en Madrid».

Aquí, expuso que en todos estos meses en los que Canarias ha estado luchando por una solución para los menores migrantes no acompañados «se ha visto que si no tienes una posición de fuerza no se solucionan los problemas de tu tierra».

Ampliar la base

«Y esto es una reflexión que tenemos que hacer los canarios. Necesitamos unidad y ampliar la base del nacionalismo canario para poder solucionar los problemas que tiene el archipiélago», observó.

Como ejemplo, Toledo indicó que si en lugar de tener CC sólo una diputada en el Congreso (Cristina Valido) hubiese tenido cinco o seis, «seguro que la solución al drama de los menores no acompañados no hubiese tardado 18 meses».