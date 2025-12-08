RTVC felicita la Navidad como cada año con un villancico muy esperado. ‘Canarias, el calor de la Navidad’ es el título de esta canción navideña cargada de emoción

Ya está aquí el villancico de RTVC. Como cada Navidad, es uno de los momentos más esperados del año en esta casa. Con esta canción queremos festejar junto a todas las canarias y canarios estos días tan especiales y entrañables.

Un villancico cargado de emoción, con los faros de Canarias, y el calor de las Islas como protagonistas en este vídeo. Muchas referencias y detalles a las ocho Islas Canarias que viven estos días momentos muy especiales. En este villancico han participado muchos compañeros y compañeras de Televisión Canaria y La Radio Canaria.

Nos vestimos de gala para compartir contigo estos días y desearte una ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! de parte de todo el equipo de Radio Televisión Canaria.