ES NOTICIA

Directo
InicioCorporativa

‘Canarias, el calor de la Navidad’, el villancico de RTVC para felicitar las fiestas

RTVC
RTVC

RTVC felicita la Navidad como cada año con un villancico muy esperado. ‘Canarias, el calor de la Navidad’ es el título de esta canción navideña cargada de emoción

Ya está aquí el villancico de RTVC. Como cada Navidad, es uno de los momentos más esperados del año en esta casa. Con esta canción queremos festejar junto a todas las canarias y canarios estos días tan especiales y entrañables.

Un villancico cargado de emoción, con los faros de Canarias, y el calor de las Islas como protagonistas en este vídeo. Muchas referencias y detalles a las ocho Islas Canarias que viven estos días momentos muy especiales. En este villancico han participado muchos compañeros y compañeras de Televisión Canaria y La Radio Canaria.

Nos vestimos de gala para compartir contigo estos días y desearte una ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! de parte de todo el equipo de Radio Televisión Canaria.

'Canarias, el calor de la Navidad' es el villancico con el que RTVC quiere felicitar las fiestas a todas las canarias y canarios en este 2025
‘Canarias, el calor de la Navidad’ es el villancico con el que RTVC quiere felicitar las fiestas a todas las canarias y canarios en este 2025

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

RTVC celebra la Navidad en Canarias con una programación que refleja la diversidad y la identidad del Archipiélago

Dos pescadores en Los Charcones, en Lanzarote, afectados por un golpe de mar

AD Ceuta FC vs UD Las Palmas: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

0-0 | La UD Las Palmas empata en casa con uno menos ante el CD Mirandés

Costa Adeje Tenerife vs Dux Logroño | J14 Liga F 25-26

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025