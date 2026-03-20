El director deportivo, Willy Villar, atendió a los periodistas este viernes en el Gran Canaria Arena

Villar: «Teníamos puestas esperanzas en arreglar el año en Liga de Campeones» / Dreamland Gran Canaria

El director deportivo del Dreamland Gran Canaria, Willy Villar, ha admitido este viernes que tenían puestas las “esperanzas en arreglar el año en Liga de Campeones”. La temprana eliminación ante el ERA Nymburk checo ha sido “un palo duro” para la plantilla y la entidad claretiana.

Fastidio y frustración

En declaraciones a los medios de comunicación, el responsable de la parcela deportiva ha catalogado el sentimiento de “fastidio y frustración”. Pero ha afirmado que “no es momento de analizar las cosas” y ha pedido ir en el minuto a minuto para pensar solamente en el duelo ante el Río Breogán.

No obstante, Villar ha reconocido que uno de los problemas de la plantilla es que “la frustración de no estar donde nos gustaría está originando mucha presión y ansiedad al propio equipo”. Un problema mental que considera el “único” de una plantilla y cuerpo técnico que “van a sacar la situación adelante”.

“Te sientes mal, pero lo que no podemos hacer es pararnos porque la liga continúa y tenemos que ganar partidos. Cargamos la dura mochila de estar en una posición no deseada que produce ansiedad, pero debemos ser positivos y continuar con el esfuerzo tremendo para recuperar sensaciones y confianza. Estamos en buenas manos, hay gente tan comprometida que tan solo un triunfo permitirá que volvamos a ser nosotros”, ha reflexionado.

Confianza en la plantilla y el entrenador

Precisamente sobre la plantilla y el cuerpo técnico, Willy Villar ha recordado que son los mismos que han conseguido recientemente “el mejor trienio de la historia” del club amarillo. Un hecho “real y absoluto” que da garantías para “revertir desde el punto de vista emocional una situación nueva” para jugadores y entidad.

El director deportivo grancanario, que ha asegurado que siente “más fuerte que nunca”, ha subrayado que Jaka Lakovic está con fuerzas para dar la vuelta a la situación y ha cuestionado que “desde la jornada nueve se cuestione al mejor entrenador de la historia del Dreamland Gran Canaria”.

“A lo mejor nos tenemos que mirar y decir quiénes somos, a dónde vamos y si somos capaces o no de aguantar un año muy malo como el que se está haciendo. No logro entender que Lakovic esté cuestionado desde el principio cuando por resultados es el mejor entrenador de la historia de este club”, ha defendido.

Villar comprende las críticas

Villar ha entendido las críticas y la petición de toma de decisiones de la afición y ha apelado a “no poner cortapisas a sentimientos de decepción que afloran en el momento”, aunque ha resaltado que el propio público, “más que nadie”, está “deseando vernos ganar este domingo”: “Vendrán con actitud y ganas. Tenemos de los mejores públicos de España”.

Expectativas no cumplidas en algunos fichajes

Tras las salidas de Louis Labeyrie y Brian Angola, ha admitido que este año han fichado a jugadores que “deberían haber tenido un peso muy grande en el equipo y no ha sucedido”. Lo que muestra evidencias de que “nos hemos equivocado” porque los fichajes “no han salido perfectos”.

“Teníamos expectativas porque pensábamos que eran jugadores contrastados y con mucha trayectoria, pero en deporte no es sencillo y también influyen roles y la química. En cuatro años no habíamos cambiado un jugador por rendimiento y en siete meses se han ido dos. Ahí tiene una respuesta de que hay cosas que no han funcionado”, ha lamentado.