La Guardia, La Frontera y Javier Ojeda lideran un cartel que incluye tributos a Estopa y Joaquín Sabina en la primera edición del festival, el sábado 17 de enero
Las canciones imprescindibles de La Guardia, La Frontera y Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, sonarán el sábado 17 de enero en el festival Vinopop, una cita que fusiona música, vino y gastronomía en Las Palmas de Gran Canaria. El evento cuenta con la colaboración de Turismo LPA, del Ayuntamiento capitalino, y propone un plan cultural que celebra el pop español de siempre.
La primera edición del festival, organizada por Moon World, promete una experiencia sensorial completa para quienes disfrutan del vino y la buena música. Vinopop nace con vocación de continuidad y aspira a consolidarse como una referencia en el calendario cultural de la ciudad.
Música, sabores y experiencias
El primer teniente de alcalde y concejal de Turismo, Pedro Quevedo, subrayó la estrecha relación de la ciudad con la cultura musical y defendió el valor del encuentro para la promoción turística. En palabras del edil: “esta es una ciudad vinculada de forma extraordinaria con la música, con eventos culturales de todo tipo y que a nosotros nos interesa promocionar. Este evento une aspectos de nuestro carácter que nos interesa difundir y promocionar como son la buena música, en este caso música pop inolvidable, y gastronomía”.
Vinopop marida vinos con Denominación de Origen de Gran Canaria con referencias de bodegas de prestigio como Emilio Moro y Menade, y crea un ambiente donde el sabor dialoga con himnos del pop español. La propuesta refuerza la identidad local y abre el paladar a etiquetas reconocidas.
El festival completa su oferta con quesos, gastronomía y repostería autóctona de Gran Canaria y de su capital. Además, suma tiendas, terrazas y exposiciones en un entorno donde los sentidos toman el protagonismo.