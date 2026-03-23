La jugadora blanquiazul, Violeta Quiles, fue reconocida como MVP tras la victoria del Costa Adeje Tenerife ante el DUX Logroño por 0-1 en el Estadio de Las Gaunas

Violeta Quiles: “Hemos sabido resurgir, echarle orgullo y llevarnos los tres puntos” / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife logró una importante victoria este domingo frente al DUX Logroño por 0-1 en el Estadio de Las Gaunas, en un encuentro muy competido que se decidió por la mínima. Uno de los nombres propios del partido fue Violeta Quiles, distinguida como MVP gracias a su buena actuación, especialmente en una primera mitad donde marcó diferencias en ataque.

La futbolista blanquiazul protagonizó unos primeros 45 minutos de gran nivel, mostrándose muy activa en banda y generando constante peligro sobre la defensa rival. Sus continuas incorporaciones hasta línea de fondo y sus centros al área pusieron en aprietos al conjunto local, convirtiéndose en una de las principales vías ofensivas del equipo tinerfeño.

El valor del trabajo en equipo

Violeta Quiles valoró el carácter del equipo y la importancia del triunfo. “Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, estamos contentas por la victoria porque queríamos seguir manteniendo ese cuarto puesto. Después del partido de Copa hemos sabido resurgir, echarle orgullo y coraje y lograr el objetivo que teníamos de conseguir los tres puntos ante el DUX Logroño”, explicó.

La jugadora blanquiazul también hizo hincapié en la solidez mostrada por el grupo durante los noventa minutos. “Creo que la primera mitad fue nuestra, fuimos claras dominadoras, pero no pudimos aprovechar todas las ocasiones que generamos. En la segunda quizás ellas apretaron algo más, pero sin tener oportunidades, supimos aguantar hasta el final y se vio reflejado ese trabajo de equipo que realizamos”, añadió.

Una pieza clave en ataque

En lo personal, Violeta destacó lo que está significando el volver a tener continuidad tras pasar la lesión y llegar nueva al equipo en enero. “Me siento muy bien, se agradece mucho el tener tantos minutos después de la lesión, estoy trabajando al máximo y eso me hace estar feliz porque puedo aportar y ayudar al equipo dentro del campo”, afirmó.

La atacante continúa consolidándose como una pieza importante en el esquema del Costa Adeje Tenerife, aportando dinamismo y desequilibrio en la parcela ofensiva. Su rendimiento, especialmente en acciones por banda como las vistas en la primera mitad, refuerza su papel como una jugadora diferencial en el ataque blanquiazul.

Mantener la dinámica en casa

Pensando ya en los próximos compromisos, Violeta Quiles subrayó la importancia de mantener la línea de trabajo. “El mes está siendo muy intenso para el equipo, jugar Liga F y Copa de la Reina en pocas semanas, es muy bonito, pero también aporta muchas emociones diferentes. Ahora tenemos una nueva oportunidad en casa, donde queremos seguir siendo fuertes, ante un buen rival y donde tendremos que seguir trabajando para seguir en esa lucha por la cuarta plaza”, señaló.

El Costa Adeje Tenerife ya centra su atención en la próxima jornada de la Liga F Moeve, con el objetivo de afianzar una dinámica positiva que le acerque a firmar una prestigiosa cuarta posición. El conjunto blanquiazul regresará a casa el próximo domingo 29 de marzo a las 12:00 horas en el Heliodoro Rodríguez López, donde recibirá al Madrid CFF en un nuevo reto clave en la lucha por mantenerse en los puestos altos de la clasificación.