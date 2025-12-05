El Archipiélago consolida la escalada de precios de la vivienda en el primer trimestre, mientras la segunda mano impulsa el mayor encarecimiento del mercado
El precio de la vivienda en Canarias aumentó un 12,2 % en el tercer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este viernes por el INE.
Aunque ligeramente por debajo de la media estatal (12,8 %), el incremento mantiene la tendencia ascendente que encadena ya 42 trimestres consecutivos.
La vivienda de segunda mano fue la que más se encareció, con un 13,4 %, la mayor subida registrada desde el inicio de la serie histórica. La vivienda nueva, en cambio, moderó su avance hasta el 9,7 %, su tasa más baja en casi dos años.
Los precios han subido un 2,9%
En comparación con el trimestre anterior, los precios subieron un 2,9 % en Canarias y en el conjunto del país. También aumentaron en todas las comunidades autónomas, destacando Murcia (15 %) y Aragón (14,6 %) como las regiones donde más se encareció la vivienda.
Las cifras llegan un día después de conocerse que la compraventa de viviendas cayó un 3,6 % interanual en octubre, confirmando la desaceleración del mercado tras los meses de fuerte actividad registrados a comienzos de año.