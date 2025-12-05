El Archipiélago consolida la escalada de precios de la vivienda en el primer trimestre, mientras la segunda mano impulsa el mayor encarecimiento del mercado

La vivienda sube un 12,2 % en Canarias en el tercer trimestre, uno de los mayores repuntes en 18 años. RTVC

El precio de la vivienda en Canarias aumentó un 12,2 % en el tercer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este viernes por el INE.

Aunque ligeramente por debajo de la media estatal (12,8 %), el incremento mantiene la tendencia ascendente que encadena ya 42 trimestres consecutivos.

La vivienda de segunda mano fue la que más se encareció, con un 13,4 %, la mayor subida registrada desde el inicio de la serie histórica. La vivienda nueva, en cambio, moderó su avance hasta el 9,7 %, su tasa más baja en casi dos años.

Los precios han subido un 2,9%

En comparación con el trimestre anterior, los precios subieron un 2,9 % en Canarias y en el conjunto del país. También aumentaron en todas las comunidades autónomas, destacando Murcia (15 %) y Aragón (14,6 %) como las regiones donde más se encareció la vivienda.

Las cifras llegan un día después de conocerse que la compraventa de viviendas cayó un 3,6 % interanual en octubre, confirmando la desaceleración del mercado tras los meses de fuerte actividad registrados a comienzos de año.