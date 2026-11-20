El Gobierno de Canarias ha firmado una orden de pago de 12,7 millones de euros que cierra las compensaciones por las infraestructuras agrarias destruidas por la erupción del volcán Tajogaite en 2021, como cuartos de aperos, bodegas o depósitos de agua

Imagen de archivo del volcán Tajogaite. Kike Rincón / Europa Press

El Gobierno de Canarias ha firmado una orden de pago de 12,7 millones de euros que cierra las compensaciones por las infraestructuras agrarias destruidas por la erupción del volcán Tajogaite en 2021, como cuartos de aperos, bodegas o depósitos de agua.

Con esta orden quedan abonadas 404 infraestructuras agrarias, la totalidad de las que pueden pagarse por ahora, y restan otras 30 cuyos titulares todavía no han presentado la documentación o tienen problemas de herencia.

La consejera regional de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha hecho este anuncio en el Cabildo de La Palma junto al titular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Narvay Quintero, y el presidente de la institución insular, Sergio Rodríguez, para hacer balance de la reconstrucción cinco años después de la erupción.

Cambios en materia de vivienda, urbanismo y agricultura

La consejera ha detallado además la reciente modificación de los decretos de reconstrucción en sus partes urbanística, de vivienda pública y agraria. Esto permitirá compensar a los afectados de la llamada zona roja, la ampliación del espacio natural protegido de Cumbre Vieja, que no podrán usar el derecho a reconstruir que sí tendrá el resto de los propietarios.

La reforma permite también que las personas que viven en las casas de madera y en los contenedores, que ya han cobrado el valor de sus viviendas, trasladen ese derecho a una vivienda pública cuando lo que han recibido no les alcance para comprar o construir otra.

Para estos casos el Gobierno canario ha destinado 24 millones de euros, a través del Cabildo, a vivienda pública específica para los afectados.

La consejera de Presidencia ha criticado que el Estado no haya abonado los 300 millones comprometidos. Según sus cálculos, el Gobierno canario terminará 2027 con 416 millones de euros aportados a la reconstrucción frente a los 200 que le correspondían según el acuerdo con el Gobierno de España.

Por su parte, Quintero ha recordado que la modificación del decreto permite comprar fincas del volcán a terceros para reconstruirlas.

Ayudas del POSEI

El Gobierno canario ha pedido a la Comisión Europea que los compradores puedan seguir cobrando durante dos años, mientras reconstruyen, las ayudas del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).

Según el consejero, ese plazo de dos años busca facilitar la compra a colindantes, jóvenes y pequeños propietarios pero evitando la compra de fincas por grandes terratenientes con fines especulativos.

Quintero ha reprochado al Gobierno de España que tardara un mes en enviar a la Comisión Europea la consulta formal, que debe presentar el Estado miembro, y ha afirmado que el Ejecutivo autonómico consiguió prorrogar el cobro del POSEI para los agricultores afectados hasta diciembre de 2027.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, ha calculado que la reconstrucción de La Palma está en torno al 60%, las infraestructuras insulares rondan el 90 %, y las pistas y redes de riego vinculadas a la recuperación agrícola están en torno al 50%.

A su juicio, la reconstrucción agrícola es la parte más retrasada, debido a la demora en la llegada de los fondos del Estado.

El presidente del Cabildo ha agradecido el apoyo de las dos consejerías y ha criticado la falta de voluntad del Gobierno de España para transferir los 100 millones que, según ha sostenido, figuran en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023. EFE