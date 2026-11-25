La vivienda, el precio del alquiler y el coste de la cesta de la compra centran las principales preocupaciones de los nuevos votantes

Cerca de 84.000 jóvenes de Canarias podrán ejercer por primera vez su derecho al voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Una cita electoral que afrontan con ilusión, responsabilidad y diferentes inquietudes sobre su futuro.

Una de las principales fuentes de información para los jóvenes es la IA y aplicaciones como el ChatGPT. Imagen RTVC

En las últimas elecciones generales, muchos de estos jóvenes tenían entre 15 y 16 años. Ahora, tendrán la oportunidad de participar en las urnas y decidir sobre cuestiones que afectan directamente a su día a día.

La vivienda, entre sus principales preocupaciones

Elegir una papeleta no siempre resulta una tarea sencilla. Entre las principales preocupaciones de los jóvenes destacan el acceso a la vivienda y el precio del alquiler.

Asimismo, el coste de la cesta de la compra ocupa un lugar importante entre sus inquietudes. El encarecimiento de los productos básicos también condiciona su economía.

Estas cuestiones adquieren especial relevancia en una etapa en la que muchos comienzan a plantearse su futuro laboral y su emancipación.

Las redes sociales, una vía para informarse

Las nuevas generaciones también han cambiado la forma de acceder a la información política. Plataformas como TikTok e Instagram forman parte de sus canales de consulta.

Además, algunos jóvenes recurren a herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, para resolver dudas y conocer las diferentes propuestas electorales.

De esta manera, los contenidos digitales adquieren protagonismo entre quienes buscan información antes de acudir a las urnas. Con distintas inquietudes y expectativas, miles de jóvenes canarios tendrán este 29 de noviembre su primera oportunidad de participar en unas elecciones generales.