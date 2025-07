Vox denuncia un nuevo caso de violencia en Las Raíces

Denuncian una presunta agresión ocurrida en el centro de acogida de migrantes de Las Raíces el pasado domingo

Este martes, Paula Jover, representante de Vox en Canarias, y Alejandro Gómez, presidente de Vox en Santa Cruz de Tenerife, denunciaron un supuesto aumento de la violencia generado por la inmigración ilegal masificada. Denunciaban en concreto una presunta agresión en el centro de acogida de migrantes de Las Raíces, en San Cristóbal de La Laguna.

Jover apuntó que «desde hace años se han dado casos de peleas entre internos, cuenta ya con amotinamientos previos, actitudes incívicas respecto al vecindario y ahora esta última noticia, dos guardias de seguridad brutalmente agredidos por los internos y hospitalizados».

Para VOX, “esto es un acontecimiento más de una situación que cada vez se torna más complicada, los incidentes se suceden cada vez con más virulencia por eso señalamos al bipartidismo y Coalición Canaria por esas políticas buenistas alejadas de la realidad de barrios como el de Las Raíces”.

Reprochan que su mensaje sea tachado de «racismo»

Asimismo, reprochan que este mensaje haya sido tachado de «racismo» en “La Isleta, en los vecinos afectados en Santa Úrsula y me pregunto si también querrán señalar ahora a los afectados de Las Raíces, que simplemente quieren recuperar la seguridad y tranquilidad. También dicen desde el Foro contra la violencia a la mujer que lo sucedido con la menor quemada en La Isleta es problema del patriarcado y no de la inmigración ilegal descontrolada pero nuestro portavoz nacional, José Antonio Fúster, lo dijo muy claro ayer en rueda de prensa: Nuestras mujeres no están seguras en las zonas cercanas a los centros, ya no pueden salir solas, tienen que estar acompañadas en todo momento y no hay ningún chiringuito de igualdad que se preocupe por esto”.

Por su parte, Gómez señaló que “ya no hablamos de hechos aislados con la inmigración ilegal descontrolada semanalmente hay más problemas, cada vez más graves, con mayores, mujeres y niños como las principales víctimas del relato. Y ahora también con nuestros profesionales de la seguridad, a los que VOX siempre ha amparado y defendido. Lo que ha pasado hoy es algo que venimos advirtiendo y que los vecinos nos trasladan en una convivencia cada día más imposible”.