El vehículo impactó contra varios contenedores en Tías y apareció vacío, lo que obligó a buscar al conductor por la zona

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote informó este viernes de un accidente con vuelco en la LZ-504, kilómetro 12, en el municipio de Tías. El siniestro ocurrió en el tramo que une Macher y Puerto del Carmen, donde el vehículo colisionó contra varios contenedores.

Estado en el que quedó el vehículo siniestrado | Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote

Los equipos alertados por CECOES acudieron rápidamente al lugar. Al llegar, comprobaron que el coche estaba vacío y no había rastro del conductor.

Amplio despliegue de recursos

Al lugar acudieron ambulancias, Guardia Civil y Policía Local de Tías, junto a efectivos del parque Sur Bravo 2. Los agentes iniciaron la búsqueda del ocupante en los alrededores.

El vehículo siniestrado impactó contra varios contenedores | Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote

Mientras tanto, los bomberos desconectaron la batería del coche, aseguraron la zona con cinta de balizamiento y comenzaron las labores de limpieza en la calzada.

Daños materiales y retirada de restos

El impacto dejó contenedores destrozados y restos en la vía, que fueron retirados para restablecer la circulación con normalidad. La operación concluyó con el regreso de las unidades al parque.

Aunque no se localizaron personas en el vehículo, las fuerzas de seguridad continúan investigando las circunstancias del accidente y el paradero del conductor.