ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Vuelca en Lanzarote y abandona el vehículo en la calzada

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El vehículo impactó contra varios contenedores en Tías y apareció vacío, lo que obligó a buscar al conductor por la zona

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote informó este viernes de un accidente con vuelco en la LZ-504, kilómetro 12, en el municipio de Tías. El siniestro ocurrió en el tramo que une Macher y Puerto del Carmen, donde el vehículo colisionó contra varios contenedores.

Estado en el que quedó el vehículo siniestrado
Estado en el que quedó el vehículo siniestrado | Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote

Los equipos alertados por CECOES acudieron rápidamente al lugar. Al llegar, comprobaron que el coche estaba vacío y no había rastro del conductor.

Amplio despliegue de recursos

Al lugar acudieron ambulancias, Guardia Civil y Policía Local de Tías, junto a efectivos del parque Sur Bravo 2. Los agentes iniciaron la búsqueda del ocupante en los alrededores.

El vehículo siniestrado impactó contra varios contenedores
El vehículo siniestrado impactó contra varios contenedores | Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote

Mientras tanto, los bomberos desconectaron la batería del coche, aseguraron la zona con cinta de balizamiento y comenzaron las labores de limpieza en la calzada.

Daños materiales y retirada de restos

El impacto dejó contenedores destrozados y restos en la vía, que fueron retirados para restablecer la circulación con normalidad. La operación concluyó con el regreso de las unidades al parque.

Aunque no se localizaron personas en el vehículo, las fuerzas de seguridad continúan investigando las circunstancias del accidente y el paradero del conductor.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Las fiestas del Pino arrancan con el pregón de Raquel del Rosario

Este es el cartel del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Red Eléctrica inicia el tendido del cable submarino que unirá Tenerife y La Gomera

Herido de gravedad un motorista tras sufrir una caída en La Oliva, en Fuerteventura

Suben a 70 los cadáveres recuperados tras el naufragio de un cayuco rumbo a Canarias

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025